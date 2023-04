L'horoscope du dimanche 16 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Difficile pour vous d'être inactif, pourtant en ce dimanche les astres vous conseillent de vous créer une petite bulle de détente, dans laquelle vous ne devez laisser personne pénétrer. Une bulle d'optimisme si possible, transparente mais légèrement colorée, dans laquelle vous vous sentirez totalement détendu et à travers laquelle vous pourrez voir les autres astres s'agiter. Mais vous, vous ne participerez pas, vous vous ressourcerez.

Taureau

La Lune rencontre Saturne dans votre secteur amical. Est-ce que vous ne seriez pas inquiet pour l'un de vos proches ? Ou est-ce qu'un projet avec cette personne pourrait être annulé ? En tout cas vous aurez un sentiment de frustration, très passager. Par ailleurs, certains d'entre vous ressentiront un élan de solidarité et sacrifieront de leur temps libre pour venir en aide à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un proche ou non.

Gémeaux

Plus que d'autres vous êtes sensible à la conjonction Lune/Saturne qui est, vous le savez, frustrante ou attristante. il se peut aussi, 11er décan, que vous ayez une lourde charge à porter. Une charge mentale, professionnelle ou familiale qui vous empêcherait d'avoir la dose d'insouciance dont tout Gémeaux a besoin pour se sentir bien et pouvoir s'endormir le soir sans tourner en rond dans ses pensées pendant des heures.

Cancer

Intuition et raison, représentées par Saturne pour l'une et par la Lune pour l'autre font cause commune. Leurs échanges vous permettent de mieux comprendre quelle est votre mission. Au lieu de laisser vos capteurs fonctionner de manière automatique et ne pas être attentif à ce qu'ils vous disent, vous serez au contraire focalisé sur ce que vus révèlent vos petites vois intérieures. Ne doutez pas de leur justesse.

Lion

Vous avez eu assez de problèmes avec Saturne, c'est terminé à présent, vous ne vous prendrez plus la tête. Sauf si vous avez un bien à vendre ; ça risque de prendre plus de temps que prévu. En effet, Saturne est à présent dans un secteur financier de votre thème et partout où passe cette planète, elle ralentit les processus en cours dans le domaine qu'elle occupe. Votre productivité peut également stagner pendant quelque temps.

Vierge

Né en août, face à vous, une conjonction Lune/Saturne qui indique qu'il y a un manque, ou pour certains, un trop grand attachement à quelqu'un, ce qui révèle un manque inconscient. Peut-être qu'on vous a quitté, récemment ou il y a très longtemps, et que la situation actuelle fait remonter des émotions, souvent des peurs ou des regrets avec Saturne, qui sont enfouis en vous et qui ne s'expriment qu'en certaines circonstances.

Balance

L'aspect du jour ne devrait pas avoir un grand impact sur vous. Pendant quelques heures, vous aurez du travail, chez vous ou ailleurs, et ce sera plus chronophage que vous le pensiez. Vous auriez voulu avoir plus de temps libre pour passer de bons moments avec vitre chéri/e ou vos enfants, mais comme vous êtes quelqu'un de consciencieux (en tout cas avec cette position de Saturne), le devoir l'emportera sur les loisirs.

Scorpion

Lune et Saturne étant en harmonie avec vous, vous vous sentirez rassuré 1er décan. L'idéal serait que cela vienne de vous, de votre capacité à être un bon parent pour vous-même. Ne pas demander aux autres ce que vous pouvez vous apporter vous-même serait la meilleure manière de redonner du souffle à votre vie affective ; ce serait vous détacher de toute dépendance : un "must" sur le plan relationnel ; en tout cas pour le Scorpion.

Sagittaire

Vous serez sensible à la conjoncture, 1er décan, soit parce que vous ne vous sentirez ps aimé comme vous souhaitez, soit parce que vous n'aimez pas quelque chose de vous-même. La conjonction Lune/Saturne du jour est en relation avec Vénus qui représente vos amours, ainsi que votre amour-propre, votre estime de soi. Quelqu'un vous aurait-il fait un sale coup qui vous a fait perdre (momentanément) votre confiance en vous ?

Capricorne

La rencontre entre la Lune et Saturne se fait dans le secteur qui représente vore mental, ainsi que vos relations avec votre entourage. Il se peut que quelqu'un vous manque en ce moment. Un proche est absent, ou c'est vous qui êtes en froid avec cette personne ? Autre interprétation possible : vous avez envie de ralentir le temps pour mieux profiter de l'instant présent et le graver dans votre mémoire (1er décan surtout).

Verseau

Vous semblez être insatiable en ce moment, comme si vous vouliez combler un vide. Il peut autant s'agir d'amour que d'argent. Quoi que ce soit, il semble que vous n'en avez jamais assez ! Même si vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous sentez que, finalement, cela ne remplit pas ce vide qui est installé en vous depuis longtemps. En espérant que ce dont vous ne pouvez pas vous passer n'est pas quelque chose de toxique.

Poissons

La Lune rencontre Saturne chez vous, 1er décan, et cela peut être en lien avec un problème que vous rencontrez. Peut-être que l'avenir de l'un de vos enfants est une préoccupation ? Il y a plusieurs interprétations à la conjoncture et ce quelles ont toutes en commun c'est le fait que Saturne créé un excès de mental, de la peur ou du manque. Nous parlions d'argent hier : il est possible aussi que vous ayez peur d'en manquer, ou que le manque soit là !

