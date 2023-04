L'horoscope du mardi 18 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Est-ce qu’il y aurait de la colère en vous ou autour de vous ? En tout cas la dissonance Lune-Mars favorise les contrariétés, mais vous êtes positif de nature et cela passera rapidement, 2e décan. C’est ce qu’il y a de bien avec vous : tout passe rapidement mais tout lasse aussi ! S’il n’y a pas un certain niveau d’intensité dans ce que vous faites, ou dans vos sentiments pour l’autre, cela vous semble très vite ennuyeux.

Taureau

2ème décan, c’est par la parole que vous pourrez évacuer une forte nervosité. Elle est liée au contexte, à l’attitude de ceux qui vous entourent, ou alors à l’ambiance qui règne au boulot. On sait que d’habitude vous hésitez à vous exprimer sans filtre parce que vous n’aimez pas les conflits, là vous ne manquerez pas à dire ce qui vous passe par la tête, quelle que soit la réaction de votre ou vos interlocuteurs. Tant pis s’ils se fâchent.

Gémeaux

Vous aurez probablement un désaccord passager avec un ou une amie. Essayez de contrôler vos paroles, les mots que vous employez pourraient être blessants pour la sensibilité de votre ou vos interlocuteurs. Il est possible qu’emporté par votre fougue vous ne vous rendiez pas compte de l’effet que peuvent avoir vos paroles, aussi essayez de vous contrôler (2e décan surtout). Si vous n’y arrivez pas tout seul, un proche saura vous apaiser.

Cancer

La Lune en Bélier ne s’entend pas avec Mars, qui est dans votre signe. 2e décan, vous risquez d’agir ou de prendre une décision un peu trop impulsive sous le coup d’une émotion. Probablement parce que vous serez en colère et que vous aurez envie de vous venger, de réagir instantanément. Il vous est conseillé de vous poser et de réfléchir à ce qui sera le plus efficace. En général, les réactions à chaud sont sans grand effet.

Lion

Il y a aussi de la colère chez vous, le Lion, mais elle est légitime. Elle s’exprime pour une bonne cause et non pour des raisons personnelles (sauf ascendant Cancer ou Capricorne). Il ne vous est pas conseillé de vous mobiliser et de vouloir agir: restez spectateur et même essayez d’analyser la situation, d’en faire la critique, mais pour vous, pour en tirer un enseignement qui vous sera utile par la suite.

Vierge

Je vous l’ai dit hier, la conjoncture est bénéfique même si elle est un peu trop dynamique aujourd’hui. Vous aurez peut-être quelque chose à réclamer, un dû, mais avec le bon aspect entre Mercure et Mars, vous n’aurez pas votre langue dans votre poche et vous vous exprimerez avec suffisamment de force et de fermeté pour impressionner les autres et leur faire comprendre qu’ils n’ont pas intérêt à vous manipuler ou à vous mentir.

Balance

Vous trouverez les autres agressifs, ou alors c’est à la maison que l’ambiance sera orageuse. Les enfants pourraient se castagner, à moins que l’agressivité ne vienne de votre partenaire. Il ou elle sera de mauvaise humeur ou se comportera de manière trop autoritaire à votre goût. Il faudrait dire ce que vous pensez : ne refoulez pas les émotions que la situation provoque, cela finirait en mal de dos ou en réaction allergique !

Scorpion

Souvent, vous êtes le signe qui arrive le mieux à cacher ce qu’il ressent, et même quand vous êtes très en colère. Cela pourrait être le cas aujourd’hui, 2e décan, mais il apparaît que vous aurez sûrement la possibilité de vous expliquer et de trouver un terrain d’entente avec la personne qui vous met en colère. Malgré votre parfaite retenue et votre masque d’impénétrabilité, vos émotions affleureront, on les captera.

Sagittaire

Vous serez comme galvanisé par la conjoncture, dans la mesure où vous aurez le sentiment que vous pouvez être utile, et que vous déciderez d’agir dans ce but, 2e décan. Ça ne sera peut-être pas très facile, quelqu’un peut vous faire obstacle, mais il arrive justement que lorsqu’on vous met des obstacles, cela vous donne encore plus envie de foncer et de donner tort à ceux qui se mettent en travers de votre route.

Capricorne

Vous faites partie des signes qui sont sensibles à la dissonance entre Lune et Mars, et si vous êtes du 2e décan, il se peut que vous vous sentiez vexé, agressé, mal traité par l’un de vos proches (collègue, supérieur) ou même par quelqu’un de la famille. Il est possible qu’on vous manque de respect, or c’est quelque chose d’important à vos yeux le respect. N’ayez pas peur de répondre, de dire franchement ce que vous pensez.

Verseau

Vous serez peut-être très amusé par une controverse, que vous l’ayez provoquée ou non ! Et même si cela se passe autour de vous, à la télé ou sur les réseaux sociaux, vous trouverez cela distrayant. Au pire, une action ou une décision prise par quelqu’un avec qui vous travaillez pourrait vous contrarier, mais vous passerez rapidement à autre chose (2e décan). Né fin janvier, les bons influx de Vénus vous voient plus insouciant que les autres.

Poissons

Pas de souci pour vous, même si la conjoncture est un peu agressive, vous ouvrirez le parapluie et vous vous protègerez de tout ce qui pourrait perturber votre sensibilité. Il est possible que vous jouiez l’indifférence alors que, malgré tout, quelque chose vous chiffonne dans l’attitude de l’un de vos proches. Mais vous aurez raison de préférer préserver de bonnes relations plutôt que d’entrer en conflit.

