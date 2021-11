L'horoscope du dimanche 14 novembre 2021

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Pour vous, 2e décan, il pourrait être question d'une opération à réaliser rapidement, qu'elle soit financière ou chirurgicale. On peut vous réclamer un impayé d'ici mardi. Uranus s'oppose en effet à votre planète maîtresse, Mars, laquelle occupe un secteur financier de votre thème. Il se peut aussi que vous ayez des difficultés de trésorerie, vos rentrées et vos sorties n'étant pas très régulières : cela crée un déséquilibre.

Taureau

Décidément, ce dimanche ne sera pas tranquille, vous serez sensible 2e décan, à l'opposition Mars/Uranus qui est un symbole de cassure, de rupture. Cela peut être physique, alors faites attention là où vous mettez les pieds, mais cela peut aussi être moral et vous sentirez alors une fêlure dans votre couple, un élément de plus qui peut vous inciter à douter de l'autre et vous pousser à vous poser des questions.

Gémeaux

C'est dans le domaine de la forme que la dissonance du jour va s'exprimer. 2e décan, vous pourriez avoir soudain mal quelque part et même faire un peu de fièvre. Cela vous prendra très brusquement, en vous réveillant ce matin peut-être et cela peut vous valoir un gros mal de tête ou de gorge. Ne laissez pas traîner, il faut vous servir immédiatement de l'arsenal thérapeutique dont dispose votre pharmacie.

Cancer

Avec l'opposition Mars/Uranus qui va durer jusqu'au 21 novembre, vous pourriez entreprendre des travaux de rénovation... dans tous les sens du terme ! Rénover ou embellir votre cadre de vie, ou alors votre apparence physique. En effet, pour vous ce n'est pas un mauvais aspect, il peut même réparer une relation ! Mais bien sûr, vous pourrez aussi entreprendre quelque chose de créatif dans le monde du travail.

Lion

2ème décan, ça commence à vous chauffer et vous vous demandez ce que vous pourriez bien faire pour que la situation se rétablisse comme " avant ". Mais permettez-moi de douter du fait que tout redevienne comme avant, cela ne semble pas possible, vu ce qu'on vous a dit, voire ce que vous avez lu/vu ces derniers jours. L'année prochaine et surtout le printemps prochain vous seront très favorables.

Vierge

Mars et Uranus ont beau s'opposer, elles sont toutes deux en harmonie avec vous. Privilégiez la nouveauté, le changement, intégrez-le à votre vie 2e décan. Il est important de suivre le mouvement car avec les bons aspects d'Uranus (dopés par Mars) il faut laisser la vie vous servir de guide. N'essayez pas de contrôler les choses, mettez simplement des projets en route et vous verrez bien lequel se détachera.

Balance

Comme pour le Bélier, c'est une affaire financière qui vous occupera dans les prochains jours. 2e décan, il faut probablement trouver de l'argent et c'est urgent. C'est-à-dire que Mars et Uranus s'opposent, ce sont deux planètes réputées impatientes, qui ne supportent pas les délais. On peut imaginer que, s'agissant d'un projet en train de se réaliser, il faut peut-être réinjecter de l'argent pour l'améliorer.

Scorpion

Mars et Uranus s'opposent. Si vous êtes du 2e décan vous devez déjà sentir depuis quelques jours que vous avez envie de tout envoyer promener. Vous êtes très stressé. Surveillez une tendance à agir un peu trop impulsivement et en allant à l'encontre de vos intérêts. C'est une des tendances de votre signe, de se fixer un objectif et de s'y tenir en dépit du fait que cela pourrait vous faire du mal, ou en tout cas vous desservir.

Sagittaire

Mars domine Uranus à laquelle elle s'oppose. Vous pourriez donc vous sentir en manque de liberté, une sensation due au fait que vous êtes enfermé chez vous ? Peut-être à cause de la météo, ou parce que vous avez attrapé froid ? Quoi qu'il en soit, vous serez plus nerveux que d'habitude, vous aurez envie de repousser les limites et détesterez tous ceux qui vous empêchent de faire ce que vous voulez.

Capricorne

La conjoncture qui oppose Mars et Uranus vous est favorable 2e décan. Elle décuple votre énergie, celle qui vous pousse à aider ceux de vos amis qui ont besoin de vous. Il se pourrait même que vous soyez surpris de ce que vous pourrez apporter à l'un de vos copains... Toutefois, cette conjoncture est également positive pour le développement de votre image et tout ce qui vous pousse à vous aimer davantage.

Verseau

Vous êtes sûrement très stressé par cette opposition Mars/Uranus si vous êtes du 2e décan, car elle crée de l'imprévu et vous oblige à supporter un changement. Cela dit c'est un processus au long cours, qui est en marche depuis le mois de mars et même avant, et qui vous invite à vous adapter à une évolution qui, selon vous, ne va pas dans le bon sens. La conjoncture vous suggère de lâcher prise si vous le pouvez.

Poissons

La Lune vous quitte pour votre voisin Bélier, et se met au service de Mars. D'ici mardi, vous devriez avoir un imprévu, très probablement sur le plan financier. Mais la surprise peut se révéler positive, de l'argent que vous n'attendiez pas. Toutefois, l'un de vos membres peut vous faire souffrir et une opération est nécessaire. Dans ce cas, cela pourrait être décidé ou se faire dans les jours qui viennent (2e décan).