L'horoscope du dimanche 27 février 2022

Bélier

Mercure se rapproche de Saturne, elles sont quasiment conjointes, vous serez donc conscient qu'il y a certaines vérités qu'il vaut mieux éviter de dire, 2e décan ? 3e décan, la Lune rencontre la conjonction Vénus/Mars/Pluton, attention, ça risque de piquer justement là où ça fait mal, une histoire de coeur vous met les sens à l'envers et vous ne savez pas quelle direction prendre, si vous devez faire un choix ou non.

Taureau

La Lune éclaire la conjonction Vénus/Mars/Pluton qui occupe un secteur optimiste et confiant de votre thème. Quelqu'un vous inspire de l'amour et du respect. Cela peut être une personne que vous aimez d'un amour inconditionnel, mais cela peut aussi être une personnalité de la vie civile que vous admirez pour ses qualités de chef, pour son autorité, son savoir et ses compétences.

Gémeaux

Le Capricorne, votre secteur d'argent et aussi de crise, est mis en vedette par la présence de 4 planètes : il y a une importante situation à analyser et à résoudre. Cela touche le 3e décan, mais vous pouvez tous en avoir des échos. 2e décan, le Soleil arrive au zénith de votre zodiaque, il va falloir prendre les choses au sérieux, très probablement dans votre vie professionnelle, et respecter les consignes.

Cancer

Les quatre planètes réunies en Capricorne sont face à vous, 3e décan surtout, vous avez jusqu'au 6 mars pour prendre conscience que vous devez dire non. Dire non à quelqu'un qui abuse de votre gentillesse et surtout des sentiments que vous avez pour lui/elle. Cela dit, il est aussi possible que vous réfléchissiez à la manière dont vous pourriez échapper à quelqu'un qui vous manipule, qui a un pouvoir sur vous.

Lion

2e décan, c'est vous qui recevez les influx solaires à présent, ils vous voient plus sensible que jamais aux critiques et même aux simples petites remarques. Cela dit, vous pouvez être déstabilisé par des changements professionnels qui vont affecter vos rentrées d'argent et donc votre qualité de vie, si importante pour le Lion. Mais c'est une situation que vous connaissez bien, à laquelle vous avez peut-être trouvé un remède.

Vierge

Votre vie sentimentale, votre amour-propre et surtout l'image que vous avez de vous sont valorisées par la conjoncture. Vous faites peut-être un travail sur vous-même, parce que vous avez compris que si vous ne vous aimez pas, les autres ne pouvaient pas vous aimer ? La conjonction Vénus/Pluton dont il est question, accentuée par Mars et la Lune a parfois des vertus réparatrices sur l'estime de soi.

Balance

La conjonction de quatre planètes dans votre secteur familial, 3e décan, indique qu'il se passe quelque chose d'inédit dans ce domaine, une situation de crise peut-être. Vous avez déjà connu cela en décembre dernier et c'est revenu mais sous une autre forme. En tout cas, ce qui est important c'est que vous êtes en passe de résoudre cette " crise ", qui provoque de fortes émotions et faire revivre certains souvenirs.

Scorpion

Je vous parlais de promenade, de déplacement hier, hélas Mercure entame une conjonction avec Saturne et je crains que vous ne puissiez pas bouger aujourd'hui. Quelle qu'en soit la raison, vous pourriez être coincé pendant quelques jours, peut-être parce que votre voiture est en panne, ou parce qu'il y a une grève dans les transports ou des conditions météo défavorables. Jusqu'en fin de semaine prochaine.

Sagittaire

Mercure, votre planète d'échanges, a entamé une conjonction avec Saturne qui vous dit que vous devez être honnête avec vous-même et avec vos proches. Vous devez leur parler de vos projets, dire ce que vous pensez vraiment, ne laisser personne dans le doute quant à vos intentions. Maintenant, il est vrai qu'avec Saturne on a toujours du mal à parler d'avenir car on a peur de dire des bêtises.

Capricorne

La Lune est encore chez vous, 3e décan aujourd'hui, et elle rejoint Vénus, Mars et Pluton. Cet aspect est important car révélateur de ce que l'on vous cachait, ou de ce que vous cachiez aux autres. Difficile de savoir de quel côté vous penchez sans votre thème. En tout cas, avec Pluton, il y a toujours une révélation, et avec Mars il se pourrait que vous fassiez la lumière sur une de vos actions ou décisions.

Verseau

Difficile de ne pas être sensible à la conjoncture, même si elle ne vous touche pas directement. Il se peut qu'il y ait une sorte de scandale révélé autour de vous. Cela ne fera qu'exciter votre curiosité et même parfois votre compassion car il se pourrait qu'on fustige quelqu'un, qu'on l'accuse, le plus souvent sans preuve comme cela se pratique depuis quelque temps. Et votre nature vous portera à être du côté de la défense.

Poissons

La Lune rencontre Vénus, Mars et Pluton, encore dans votre secteur d'amitié jusqu'au 6 mars. De nouveau c'est une amitié ou un relation idéalisée qui sont au 1er plan. L'idéalisation est souvent votre spécialité, vous ne voyez que le bon côté des autres, et même en mieux ! Si c'est une amitié qui vous a marqué depuis le mois de décembre, c'est une amitié ambiguë, une amitié particulière…