L'horoscope du vendredi 14 avril

Bélier

La dissonance dont je vous parlais hier est toujours active, mais aujourd'hui la Lune passe "sur" Pluton et cela donnera à beaucoup d'entre vous le sentiment de revivre, de retrouver votre puissance. Même si votre vie affective n'est pas à la hauteur, il y a de l'espoir dans l'air, et peut-être une attente excitante (1er décan, principalement). 2e décan, une période d'irritabilité et d'impulsivité s'annonce, avec peut-être une décision à prendre.

Taureau

Le transit de la Lune sur Pluton peut jouer un rôle de révélateur pour ceux du 1er décan et même peut-être pour le 2ème. Ne refusez pas de remettre en question votre façon d'être en relation avec l'autre, ou avec les autres en général. Il y a beaucoup à comprendre de vous-même si vous parvenez à prendre de la distance avec votre schéma relationnel habituel. Mais pas de panique, ce changement va s'étaler sur plusieurs années.

Gémeaux

En dépit de la dissonance Vénus-Saturne, encore active, il y a aujourd'hui de bons influx qui ont l'air d'être consolateurs, réparateurs et aussi de faire renaître l'espoir ; ce sont encore une fois les natifs de mai qui sont les plus concernés. Mais on se doute que pour certains ce n'est pas facile ! 2ème décan, vous avez besoin de vous exprimer mais vous ne vous en sentez pas le courage pour l'instant. Le bon moment viendra et vous serez prêt !

Cancer

2ème décan, c'est à votre tour de recevoir la visite de Mars, la dernière fois c'était en mai 2021. Ce n'est jamais très agréable parce que vous êtes nerveux, irritable, impulsif et donc un peu difficile à vivre. Mais vous pouvez aussi être un militant, vous battre pour vos idées, vos convictions. C'est peut-être également une période favorable au démarrage de quelque chose, à un début : un boulot, un projet... Mars sera chez vous jusqu'au 2 mai.

Lion

La Lune et Pluton vous lancent un défi si vous êtes en juillet, celui de faire un travail sur vous-même afin de mieux comprendre la façon dont vous vous comportez dans votre vie amoureuse ou amicale. Il y a peut-être quelque chose à débloquer, un schéma qui est inscrit en vous depuis toujours et qui vous incite, au fil du temps, à dévaloriser ceux que vous êtes censé aimer. D'où cela vient-il ? C'est la question que Pluton vous pose.

Vierge

De grands travaux vous attendent, 1er décan, dans votre domaine favori qui est celui du travail et du service. Dans ces domaines, et aidé par votre sens inné de l'organisation, vous allez pouvoir transformer votre vie quotidienne en quelques années. Selon votre âge, bien sûr, vous serez conduit à emprunter une voie à laquelle vous ne pensiez pas, ou à travailler autrement parce que vous avez atteint un âge où vous avez intérêt à ralentir.

Balance

La conjoncture est excellente, et même si elle est rapide vous sentirez ses bons influx qui ont un côté réparateur. Si vous êtes attristé par la dissonance entre Vénus et Saturne, toujours active, les aspects du jour vous incitent à transformer le négatif en positif, que ce soit à l'intérieur de vous ou à l'extérieur. Vous pouvez vous réparer vous (en partie) ou faire réparer un bel objet auquel vous tenez parce que c'est un cadeau, par exemple.

Scorpion

2ème décan, Mercure a entamé une opposition avec vous et sa conjonction avec Uranus pourrait avoir une certaine importance. En effet, elle va durer, étant donné que Mercure sera stationnaire la semaine prochaine. Il est possible que vous attendiez impatiemment une réponse ou que quelqu'un se manifeste... Mais vous pouvez aussi avoir une importante discussion ou négociation à affronter, surtout né autour du 8 novembre.

Sagittaire

Même si, 1er décan, vous êtes sensible à la triste dissonance entre Vénus et Saturne, la conjoncture d'aujourd'hui devrait vous remonter le moral parce que vous entendrez ou lirez des propos qui vous redonneront la pêche. Ou qui répondront, peut-être en partie, aux questions que vous vous posez. Certains sont confrontés à la maladie d'un proche : sachez que vous pouvez le ou la réconforter par votre simple présence.

Capricorne

1e décan, si vous avez eu des problèmes financiers pendant un certain temps, il est possible que les choses s'arrangent grâce à une opportunité à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est peut-être une occasion à saisir... à moins que vous n'ayez reçu une prime ou un dédommagement. Et si vous avez souffert de quelque chose, il n'est pas exclu qu'un nouveau traitement réparateur puisse enfin vous soulager.

Verseau

La Lune transite votre signe 1er et 2ème décan, conjointe à Pluton elle vous oblige à accepter des émotions que, souvent, vous préférez occulter. Maintenant que Pluton est chez vous, il va falloir justement vous dévoiler, peut-être plus à vous-même qu'aux autres, et surtout dans le domaine de la sensibilité. Celle-ci est souvent l'objet de votre contrôleur interne et avec cette conjoncture, les choses vont peu à peu changer de fond en comble.

Poissons

2ème décan, Mars entame un bon aspect avec vous jusqu'au 2 mai. Votre énergie créative pourrait être décuplée pendant deux ou trois jours ; de plus, vous serez à l'initiative et vos décisions seront appréciées, que ce soit dans votre travail ou à la maison. Cependant, Mars a toujours un petit côté guerrier et si vous avez des enfants, vous risquez de vous fritter avec eux pendant cette période. Mais rien de grave, une contrariété passagère.

