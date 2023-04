L'horoscope du jeudi 13 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Après son harmonie avec Pluton, Vénus nous fait un sale tour en se fâchant avec Saturne. C'est-à-dire qu'il y a du chagrin dans l'air, à propos d'un proche, ou c'est une information que vous avez entendue qui vous attriste. À moins que votre chéri/e ne s'éloigne pour quelques jours et que vous ne vous sentiez seul ? Mais il peut aussi être question d'argent, d'argent qui manque, qui ne vous a pas été versé par exemple (1er décan surtout).

Taureau

Vénus étant située dans un des secteurs matériels de votre zodiaque, il pourrait être question d'une dépense obligatoire, ou de rembourser de l'argent que vous devez. À moins qu'au contraire, on ne veuille pas vous rendre de l'argent que vous avez avancé, ou prêté. Et s'il est question d'amour, attention à ne pas vous montrer trop étouffant avec l'autre, par peur (inconsciente) de l'abandon.

Gémeaux

Si vous êtes né en mai, pendant deux ou trois jours vous sentirez la dissonance entre Vénus et Saturne - qui est d'ailleurs déjà active. Il se peut qu'une perte vous afflige, qu'il s'agisse d'un objet auquel vous tenez ou d'un proche avec qui vous vous êtes fâché ou qui est parti. L'ambiance n'est pas à la gaieté, comme souvent quand Vénus est chez vous. L'argent peut également être un problème pour certains natifs.

Cancer

Souvent, vous êtes tellement sensible aux événements, que vous préférez vous en protéger en les ignorant, en faisant comme s'ils n'existaient pas. La dissonance entre Vénus et Saturne sera peut-être évacuée ainsi pour certains natifs, mais pour d'autres, il y aura une forte compassion face à une situation de détresse ou une perte - mais qui ne les touche pas de près. Cependant, ils réagiront comme si cela leur arrivait à eux.

Lion

Hélas, le bon aspect de Pluton est terminé et Vénus forme à présent une dissonance avec la triste et privative Saturne. Si vous êtes né en juillet, il se peut que vous vous sentiez (provisoirement) dépossédé de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être très banal, commun à tout le monde, ou au contraire vous pouvez avoir à regretter une idée, une parole, une situation de perte.

Vierge

Essayez de ne pas dramatiser, bien que ça ne soit pas votre genre, vous êtes tellement rationnel ! Mais il est vrai que si vous êtes né en août, la conjoncture n'est pas vraiment joyeuse, c'est même le contraire. Vous pourriez vous sentir privé de quelque chose, de quelqu'un, mal dans votre peau, parfois même un peu déprimé. Heureusement, cela ne durera pas, surtout si vous acceptez votre part de responsabilité (s'il y en a une !).

Balance

Si Vénus a été positive ces derniers jours, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui et jusqu'à lundi prochain. Elle forme en effet une dissonance avec Saturne, et même si elle est en bon aspect avec votre signe, elle risque de vous plonger dans la nostalgie ou dans une forme de tristesse parce que vous devrez renoncer à quelque chose, à un voyage par exemple. Ou c'est quelqu'un qui devait venir vous voir et qui ne pourra pas.

Scorpion

Né en octobre, apparemment vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses à propos de votre schéma affectif, celui qui vous pousse à réécrire toujours le même scénario, et sans le vouloir ! Vous cherchez à en sortir ? C'est le bon moment pour vous réinventer et trouver ce qui vous convient à vous personnellement et qui ne convient peut-être pas à d'autres. Ou à la personne avec laquelle vous vivez en ce moment...

Sagittaire

La conjoncture d'aujourd'hui semble contredire celle d'hier ! En effet, Vénus est toujours en harmonie avec Pluton, mais elle est aussi en dissonance avec Saturne. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose vous donnerait l'impression que vous devez renoncer, que vous devez abandonner ? Toutefois, cela peut aussi venir de l'autre : il ou elle pourrait vouloir s'envoler ailleurs et vous ne pouvez rien faire pour le/la retenir (1er décan).

Capricorne

Vous ne serez peut-être pas très touché par la dissonance entre Vénus et Saturne, sauf qui vous entretenez une amitié avec un/e collègue et que cette personne a des ennuis. Dans ce cas, vous chercherez le moyen de l'aider, de la réconforter : vous pouvez être d'un grand secours quand vous vous investissez pour aider. Mais il peut aussi être question d'argent qui est manquant, pour vous ou pour l'un de vos enfants.

Verseau

Comme je vous l'ai dit hier, Vénus est normalement très positive pour vous lorsqu'elle est en Gémeaux, et qui plus est en bon aspect avec la sulfureuse et très sexuelle Pluton. Hélas, aujourd'hui et demain elle sera en dissonance avec Saturne, la rabat-joie, et vous aurez un sentiment de peur ou de perte... ça peut autant se jouer sur le plan affectif que financier, et cela peut même être une célébrité qui nous quitte...

Poissons

Nous avons déjà évoqué hier la dissonance Vénus-Saturne qui touche le 1er décan, donc je ne reviendrai pas dessus. Le 2ème décan est nettement mieux servi et surtout pas la planète des échanges et du mental à savoir Mercure. En Taureau, elle entame une conjonction avec Uranus et il se peut qu'il y ait du nouveau, quelque chose que vous allez expérimenter, une information qui va vous surprendre, ou encore une visite inattendue (plutôt fin de semaine).

