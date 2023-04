L'horoscope du samedi 15 avril

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

2ème décan, jusqu'au 2 mai, Mars vous regarde avec une certaine animosité. Et vous aussi, vous serez d'humeur grognon, très susceptible. Aussi gare à un possible conflit en famille, qui passera rapidement parce que vous ferez amende honorable. Toutefois, certains pourraient avoir une importante décision à prendre et le faire la mort dans l'âme parce qu'ils pensent qu'il y avait peut-être une autre solution. Un déménagement est aussi envisageable.

Taureau

À partir d'aujourd'hui, vous aurez Mars pour vous donner la pêche, 2e décan. Vous serez plus rapide que d'habitude, à penser, à agri, à vous décider. Mais c'est peut-être parce que vous aurez un sentiment d'urgence, qu'il ne faut pas que les choses traînent. Attention à ne pas parler trop vite, l'un de vos proches pourrait mal prendre vos propos, ou mal les interpréter. Alors que votre intention n'était évidemment pas de blesser.

Gémeaux

Un peu de patience, la frustrante conjoncture qui touche le 1er décan se termine demain et vous retrouverez du plaisir dans ce que vous faites, ou avec vos proches. Vous en manquiez depuis quelques jours... 3e décan, je vous rappelle que vous recevez de bons influx de la planète de chance, Jupiter, et que l'un de vos projets pourrait attirer l'attention, ou se réaliser plus facilement que prévu. Toutefois, une amitié peut aussi prendre plus de place.

Cancer

Si vous êtes nés après le 12 juillet, Jupiter transite à présent votre secteur professionnel, qui gère également les événements importants. Une promotion pourrait vous valoriser. Vous serez, pour certains, heureux de constater que votre travail est reconnu, même si ce n'est que par vos proches ou vos collègues. Mais avec Jupiter on ne sait jamais, une de vos réussites peut avoir un plus grand retentissement. Évitez les comportements autoritaires.

Lion

3ème décan, vous avez la baraka en ce moment, et s'il y a bien un mot qui caractérise ce qui se passe, c'est le mot profit. Qu'il soit financier ou d'une autre nature, il y a du profit au menu. Cela va durer jusqu'au 16 mai et il est possible que tout vous rapporte de l'argent, de la satisfaction, de la fierté. Un voyage peut aussi vous exciter à l'avance, à moins qu'il n'y ait un mariage en vue chez des proches.

Vierge

2ème décan, vous recevez des influx prometteurs de Mars jusqu'au 2 mai. C'est-à-dire que vous mettrez toute votre énergie dans un projet, ou qu'un espoir vous soutiendra efficacement. Cependant, comme on dit, il faudra mouiller la chemise mais on sait à quel point vous êtes travailleur et que vous ne comptez pas vos heures. L'envers du décor : avec Mars on va souvent trop vite en besogne, on est trop dans l'anticipation...

Balance

Né après le 13 octobre, Jupiter s'oppose à vous jusqu'au 16 mai. Deux situations possibles : un mariage ou un pacs pour les uns et au contraire une séparation officielle pour les autres. Cela dit, la situation ne peut pas toucher le domaine amoureux : il est possible qu'un associé vous fasse défaut ou qu'au contraire vous trouviez un partenaire de travail avec lequel vous pensez pouvoir réaliser de grandes choses.

Scorpion

Vous recevez à présent les dynamiques influx de Mars si vous êtes né après le 2 novembre. Vous vous sentirez en grande forme jusqu'au 2 mai, et surtout vous aurez confiance en vous. Et quand on a confiance en soi, on peut accomplir de grandes choses ! 3ème décan, Jupiter s'occupe de vous à présent et vous donne l'occasion de gagner plus grâce à votre travail. Toutefois, une tracasserie peut venir d'un collègue ou d'un employé.

Sagittaire

Né après le 12/12, vous faites parties de ceux qui reçoivent les influx de Jupiter et ils sont normalement porteurs de joies sentimentales, ou d'une naissance. Quelque chose qui vous réjouit. Évidemment, plusieurs autres situations peuvent avoir ce côté épanouissant qui caractérise les bons aspects de Jupiter. Cela dit, vous pouvez aussi avoir un ou des sujets de fierté : la réussite de l'un de vos enfants, par exemple.

Capricorne

2ème décan, Mars a entamé une opposition avec vous et vous devez avoir un petit conflit à gérer. Apparement, il vous faut prendre des gants avec une personne un peu trop susceptible. Ou trop sensible à ce que vous pouvez lui dire ou lui demander. En tout cas, tant que Mars sera face à vous (jusqu'au 2 mai) essayez d'être plus conciliant, de ne pas être trop exigeant avec ceux qui vous entourent, et de mieux communiquer.

Verseau

Si vous êtes nés après le 9 février, vous pourriez faire parler de vous, en bien évidemment, à moins que vous ne vous découvriez un nouveau moyen d'expression qui vous amusera. Un réseau social sur lequel vous pourrez dire ce qui vous passe par la tête sans être obligé de vous modérer... Toutefois, il est possible aussi que vous ajoutiez une branche à votre activité, que vous preniez un petit boulot en plus, avec plus d'argent à la clé.

Poissons

L'argent est un sujet en ce moment, en particulier pour le 3e décan. Soit vous avez négligé de payer une facture et on vous fait une réclamation, soit au contraire l'argent rentre. Il est question d'un aspect de Jupiter, dont vous savez qu'il peut autant être très positif que négatif, surtout si vous avez négligé quelque chose. Vous pouvez recevoir des recommandés un peu désagréables. Donc payez scrupuleusement ce que vous devez payer.

