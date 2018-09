L'horoscope du 29 septembre 2018

publié le 29/09/2018 à 08:10

Bélier

Lune et Mars sont en harmonie, vous serez hyper-actif ce week-end, surtout né en mars. Votre façon à vous de combattre les soucis liés à la dissonance saturnienne. Certes, Saturne est rétrograde, mais comme je vous l'ai déjà dit cela ne signifie pas que le problème est réglé. Il y a une leçon à en retirer à présent et la période de rétrogradation vous demande de réfléchir, de faire le point, de chercher en vous votre part de responsabilités. Sauf bien sûr si vous avez eu un deuil.

Taureau

1er décan, né avant le 28 avril, Mars revient rapidement et crée à nouveau des contraintes, mais vous savez quoi faire à présent pour vous en débarrasser. Ou alors vous avez appris à les accepter, ce qui serait quand même étonnant quand on connaît la force avec laquelle vous préservez vos acquis et vos habitudes. Cependant, ce serait peut-être la meilleure solution ! En tout cas, Mars vous lâchera la semaine prochaine et ce sera au tour du 2ème décan...

Gémeaux

La Lune aborde votre signe et son harmonie avec Mars indique que vous aurez la pêche aujourd'hui, 1er décan surtout, vous ne vous mettrez aucune limite. Il est vrai que Mars occupe un secteur qui voit grand et qui accentue votre goût pour l'aventure. Mais vous pouvez aussi tout simplement aller passer votre week-end chez des proches et donc élargir votre horizon, ou alors inviter des amis chez vous pour une soirée festive. A moins que ce ne soit vous qui soyez invité.

Cancer

Votre semaine ayant été remplie d'émotions parfois perturbantes, essayez de débrancher ce week-end et d'éloigner tout éventuel souci, surtout 1er décan. Saturne vous pompe votre énergie parce que vous pensez trop et que vous êtes découragé par l'idée que vous avez pu faire un mauvais choix. Mais déjà les natifs du 21 au 24 juin sont débarrassés de Saturne, et donc dans un climat moins lourd. Les autres membres du décan le seront dans les semaines à venir.

Lion

1er décan, né avant le 30 juillet, vous êtes enfin débarrassé de Mars et du conflit qui s'était installé entre vous et un partenaire ; mais il y a encore du boulot ! En effet, Uranus est rétrograde pour l'instant, donc il ne va plus y avoir de clash, ou de fortes tensions comme celles que vous avez pu ressentir. Toutefois, la planète reformera sa dissonance à partir de février-mars prochain, la fin avril pouvant être un moment décisif pour les Lion nés autour du 26 juillet.

Vierge

Votre sens du devoir et des responsabilités s'exerçant tous azimuts, on ne peut pas dire que vous allez profiter d'un week-end de détente, surtout né en août. Vous aurez du mal à rester sans rien faire, il y aura toujours un truc à ranger ou à bricoler, que ce soit dans la maison ou ailleurs. Mais on ne peut pas dire que cela vous ennuiera car vous pourrez ainsi vous débarrasser d'un excès d'énergie ; ce soir vous serez fatigué et peut-être que vous dormirez mieux que d'habitude ?

Balance

De belles énergies dans le ciel de ce samedi, vous aurez la possibilité de faire du sport, peut-être même de la compétition, ou alors de partir quelque part. En tout cas, vous ne resterez pas chez vous sur le canapé ! Et si vous ne bougez pas, vous aurez des fourmis dans les jambes. Par ailleurs, bonne nouvelle pour ceux qui sont nés autour du 12 octobre, Pluton reprend une marche directe le 1er octobre et les blocages et autres impasses vont peu à peu disparaître.

Scorpion

Vous serez tenté d'envoyer des scuds autour de vous, des petites piques destinées à faire rire, selon vous, mais qui pourraient quand même être blessantes. Vous ne le faites pas exprès (le plus souvent) car vous ne voyez pas où est le mal. Il est vrai que votre humour est très sarcastique et que vous taquinez l'autre de manière répétitive jusqu'à ce qu'il ou elle réagisse et vous envoie promener. C'est peut-être le but de l'opération, de répéter un vieux schéma d'exclusion ?

Sagittaire

La Lune est face à vous tout le week-end, une occasion de faire la fête ou en tout cas d'être entouré comme vous l'aimez, par des personnes jeunes et dynamiques. Toutefois, il n'est pas exclu que vous soyez intéressé par quelqu'un en particulier, mais étant donné que Vénus occupe le Scorpion, c'est quelque chose qui reste dans votre tête pour le moment : soit vous vous le cachez à vous-même, vous ne reconnaissez pas vos sentiments, soit vous le cachez aux autres.

Capricorne

L'ambiance sera un peu trop youp'la boum pour vous, toute en surface selon vous, mais pourquoi ne pas vous laisser aller et profiter de ces vibrations positives ? Vous auriez bien besoin de débrancher, surtout si vous êtes de décembre et que les ennuis continuent ; liés à vos parents, vos enfants et parfois à votre travail. Certains sont déprimés par Saturne et par le fait qu'ils prennent de l'âge... Bref, vous n'avez pas envie de vous amuser et de faire un peu le vide. Dommage, ça vous ferait du bien.

Verseau

Prévoyez un bon week-end, des activités créatives et récréatives sont au menu, surtout si vous avez des enfants. Essayez de bien défouler votre énergie. Cette énergie que vous avez en trop, 1e décan né entre le 25 et le 28 et qui peut provenir d'une colère qui est en vous et qui revient au premier plan une dernière fois puisque Mars quittera votre décan la semaine prochaine. Je pense que vous ne serez pas mécontent de pouvoir vous reposer un peu !

Poissons

Vous vous disperserez un peu ce week-end, un moment ici avec vos proches, un autre moment là avec des amis, mais serez-vous dans le moment présent ? On a l'impression que vous ne tiendrez pas en place et que vous manquez totalement de concentration. Ce sont surtout ceux du 1er décan qui seront " atteints " en ce samedi, les énergies mêlées de la Lune et de Mars vous incitant également à sauter du coq à l'âne comme on dit, à ne pas avoir de suite dans les idées.