L'horoscope du 26 septembre 2018

publié le 26/09/2018 à 06:30

Bélier

La Lune étant toujours chez vous, vous avez la niaque et l'envie de terrasser vos dragons intérieurs, fin 2ème et début 3e décan. Vous y arriverez avec le temps. C'est uniquement une question de temps et de réflexion sur vous et sur vos comportements. Né entre le 8 et le 13 avril, Pluton représente vos dragons personnels, elle fait remonter des morceaux de votre passé à la surface et même s'il s'agit d'événements difficiles, le but est de vous expurger de vos problèmes passés.

Taureau

1er décan, et plus particulièrement né autour du 30 avril, Vénus stationne face à vous et c'est de bon augure pour votre couple, ou pour faire une rencontre. C'est le fait qu'elle ne bouge pas qui est intéressant car elle a ainsi plus de temps pour créer la bonne ambiance ou les bonnes circonstances. Néanmoins, certains natifs du 1er décan ne sont pas très gâtés car Mars forme un aspect qui peut créer un conflit, que ce soit avec un parent ou avec votre hiérarchie.

Gémeaux

Encore éclairé par la pleine Lune, vous serez entouré de personnes positives et optimistes, ce qui vous entrainera, en bon caméléon, à faire exactement pareil. C'est fou comme vous pouvez être sensible à ce que dégagent les autres et comme cela peut vous influencer, le plus souvent sans que vous vous en rendiez compte, autant au niveau de vos humeurs que de la façon dont vous pensez ou voyez la vie. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes changeant.

Cancer

Né après le 10 juillet, Pluton est activée et fait remonter en vous vos habituelles angoisses à propos de ceux que vous aimez. Il serait temps de les éradiquer, mais il est vrai que c'est difficile à faire soi-même ; mieux vaut consulter quelqu'un de spécialisé, un psychologue qui a l'habitude de faire face à ces problèmes parce que vous n'êtes pas le seul dans ce cas, beaucoup de gens ont des angoisses et même parfois des attaques de panique, ce qui est horrible à vivre.

Lion

2ème et 3ème décan, vous avez tout bon, n'hésitez pas à vous imposer et à exprimer vos opinions. Et même si on vous contredit, vous aurez de bons arguments à opposer à vos contradicteurs. Cependant, vous ne les écouterez même pas, alors qu'eux aussi ont peut-être de bons arguments, des idées dont vous pourriez vous servir. On ne sait jamais, tendez quand même une oreille... 1er décan, un conflit est toujours là, mais il devrait être en passe de se résoudre d'ici mi-octobre.

Vierge

La Lune étant toujours en Bélier, vous aurez tendance à foncer dans le tas si on s'aventure à marcher sur vos plates-bandes. Surtout ne vous en privez pas, quel que soit votre décan. Ceux du 3ème par exemple sont soutenus par Jupiter qui leur donne raison en toute circonstance jusqu'au 8 novembre (chaque membre du décan à son tour). Aussi, n'hésitez pas à dire franco ce que vous pensez et à marquer votre territoire. Vous ne devez surtout pas laisser faire !

Balance

Mercure dans votre signe est bien reliée à Mars. Un échange positif et néanmoins assez vif, va vous permettre de vous mettre d'accord avec quelqu'un. Vous étiez peut-être en conflit avec cette personne, ou alors c'est tout simplement un point de vue à partager avec un collègue, mais le vôtre de préférence ! Toutefois, votre interlocuteur aura de bons arguments et vous serez (à moitié) d'accord avec lui/elle. Soyez conciliant et il n'y aura pas de souci.

Scorpion

La Lune est encore en Bélier, l'ambiance pleine Lune continue avec un côté moins mystérieux qu'hier. C'est plutôt du ressentiment qui est dans l'air, natif d'octobre. Vous en voulez à quelqu'un, ou parfois à vous-même parce que vous n'avez pas fait le bon choix, par exemple, ou que vous n'avez pas été très gentil avec quelqu'un. Toutefois, on peut aussi se demander si vous n'avez pas fait des travaux chez vous ou dans une maison de vacances et ça a pris plus de temps et d'argent que prévu.

Sagittaire

Un rapide influx de Mercure se révèle ou s'est révélé déjà très encourageant. Si vous avez besoin d'un coup de main, ou voulez en donner un, c'est le moment. La pleine Lune y était propice et Mercure prolonge l'ambiance aujourd'hui, surtout pour ceux du 1er décan. Vous êtes quand même parmi les mieux servis et pendant plusieurs semaines vous allez avoir un sentiment aigu de votre importance. En conséquence, la chose à éviter avant tout c'est de vous prendre la grosse tête.

Capricorne

Un important rendez-vous pourrait vous donner un peu le trac, natif de décembre, mais il se peut aussi que vous ayez un travail à terminer dans un délai précis. Ce qui pourrait vous inciter, et c'est logique, à vous mettre la pression. Cela dit, vu la présence de Saturne chez vous, vous aurez du mal à avancer aussi vite que vous le désirez et cela risque de vous mettre de mauvaise humeur. Et tout le signe pourrait être concerné par des humeurs très changeantes.

Verseau

Rapidité et efficacité sont au rendez-vous et s'il y a une occasion à saisir pour le 1er décan, vous ne perdrez pas votre temps à réfléchir à ce que vous devez faire, vous sauterez dessus ! Au moins que Mars dans votre signe vous serve à quelque chose de positif, à être réactif sur l'événement par exemple, quel qu'il soit. Maintenant, si vous avez un problème inflammatoire, cela arrive avec Mars (dignifiée depuis hier), un rendez-vous chez le médecin ou un nouveau traitement vous fera du bien.

Poissons

Le doute pourrait s'insinuer en vous depuis quelques jours et c'est plutôt une bonne chose ; il vous empêche de croire en tout et en n'importe quoi. Il développe votre sens critique et fait réfléchir sur ce à quoi ou en quoi vous croyez. On ne peut pas ne pas douter : avoir des certitudes c'est fermer tout dialogue possible et toute éventuelle réflexion qui vous ferait avancer. Aussi, ne soyez pas contrarié si l'ombre du doute vous empoisonne un peu, c'est une forme de sauvegarde.