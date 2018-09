publié le 25/09/2018 à 07:45

Bélier

Saturne se mêle à la pleine Lune et vous dit de réfléchir à vos choix et décisions, et surtout par quoi ils sont dictés. Connaître vos vraies motivations est l'enjeu de la PL. Cela va vous demander un minimum de réflexion alors que la Lune, dans votre signe, pourrait vous dicter d'agir et de réfléchir après. Mais, finalement, heureusement que Saturne est là pour vous imposer de faire passer la raison avant tout et d'abandonner d'anciennes motivations au profit de nouvelles, très différentes.

Taureau

Vous n'êtes pas gâté par la pleine Lune 1er décan, elle met vos soucis en vedette avec toutefois la possibilité de profiter des bons conseils d'une personne d'expérience. La pleine Lune en elle-même indique que vous vous faites du souci, vous vous inquiétez pour quelqu'un ou pour votre propre situation, mais non loin de vous il y a une personne qui a traversé les mêmes choses que vous et qui peut vous éclairer. Ne faites pas votre mauvaise tête, écoutez-le ou la.

Gémeaux

Pour vous et pour vos projets, la pleine Lune est positive. Mais méfiez-vous de votre façon de n'anticiper que le meilleur, ne croyez pas que les choses soient déjà faites. Vous risquez d'être déçu si vous n'envisagez pas que l'on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'il y aura des jaloux autour de vous ou qu'on ne croira pas en votre projet. Même si vous ne faites qu'anticiper une histoire de coeur avec l'un de vos collègues ou une personne qui vous soigne, par exemple.

Cancer

Une pleine Lune un peu frustrante car vous ne vous sentez pas encore prêt à prendre la décision que vous savez devoir prendre, alors que le moment est venu. L'idéal serait que vous sachiez exactement ce que vous voulez dans les quinze jours qui viennent, parce que plus vous traînerez, moins vous saurez ce que vous voulez et plus cela vous déprimera. Les natifs du 21 au 24 juin sont en train de se débarrasser de Saturne, aussi ce choix ne sera-t-il plus d'actualité d'ici peu.

Lion

Pour vous, 1er décan surtout, c'est du positif et si vous avez un choix à faire concernant votre avenir, vos interlocuteurs vous donneront les bons conseils. A priori, on vous indiquera une direction qui sera la bonne, mais maintenant rien ne dit que vous n'en changerez pas de nouveau d'ici quelque temps. Le problème c'est la dissonance d'Uranus et le déséquilibre qu'elle crée, voire souvent aussi la panique qui va avec. Et la panique vous incite à ne pas prendre les bonnes décisions...

Vierge

Une pleine Lune qui oppose Bélier et Balance, vos secteurs financiers. Tact, délicatesse et sens du compromis sont requis pour conclure une affaire. Vous avez le choix, entre aller vers le Bélier et imposer votre point de vue, votre méthode sans laisser à l'autre la possibilité de vous contrer, ou alors d'aller vers la Balance, signe du compromis, de la conciliation et trouver un terrain d'entente. C'est à vous de choisir, dit la pleine Lune, ce qui vous paraîtra le plus approprié.

Balance

Vous recevez le Soleil, la Lune est face à vous en Bélier, et c'est donc une séquence qui vous invite à vous regarder en face et à vous aimer tel que vous êtes, et non tel que les autres voudraient que vous soyez. Si votre partenaire, ou vos proches, essayent de vous changer, demandez-vous d'abord si vous pensez comme eux, s'il y a vraiment quelque chose à changer en vous. Je parierais que non, et qu'on veut que vous soyez une image et non quelqu'un de vrai.

Scorpion

a pleine Lune fait vibrer la part de mystère qui est en vous et qui marque votre personnalité ; mais il faut parfois vous dévoiler un peu, dit la conjoncture. C'est la Balance qui vous invite à rester dans votre bulle, en retrait par rapport aux autres voire dans l'ombre, tout en ayant quand même un grand pouvoir d'influence. Un pouvoir de conviction aussi et qui est justement à l'origine de l'influence que vous avez sur les autres. Le danger étant la facilité que vous avez à les manipuler.

Sagittaire

Un projet est dans votre ligne de mire, la question avec la pleine Lune étant de savoir si vous devez vous lancer tout seul ou faire appel à vos partenaires habituels. Vous seriez tenté par une course en solo, c'est plus flatteur pour l'ego de se dire qu'on peut y arriver tout seul, mais la raison et l'expérience vous murmurent à l'oreille que ça ira plus vite si vous demandez de l'aide et parfois même si vous faites appel à un spécialiste. Utilisez toute ressource à votre disposition !

Capricorne

La pleine Lune oppose vos ambitions professionnelles à votre vie familiale. La question étant comment vous investir autant dans un domaine que dans l'autre. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de vous concentrer et de vous consacrer entièrement à ce que vous faites, or votre carrière semble être au centre de vos préoccupations en ce moment plus que la famille (1er décan). Et du coup, vous vous en culpabilisez en vous disant que vous laissez tomber vos proches. Ce n'est sûrement pas ce qu'ils pensent.

Verseau

En dissonance avec Saturne, la pleine Lune est surtout portée sur un échange : d'un côté vous voulez vous expliquer avec quelqu'un, de l'autre vous ne le voulez pas. D'un côté vous diriez bien ses quatre vérités à l'un de vos proches, de l'autre vous savez que vous allez peut-être le ou la blesser et vous vous dites que vous devriez prendre des gants. Le problème avec la pleine Lune c'est que vous avez le choix et que vous préféreriez ne pas l'avoir ; vous n'auriez pas à réfléchir.

Poissons

Dépenser vos économies ou au contraire ne pas bouger et craindre de passer pour quelqu'un de peu généreux, voilà votre dilemme. Mais un Poissons radin, c'est rare ! La Balance, où se trouve le Soleil vous dit d'un côté que vous avez peut-être intérêt à reporter cette éventuelle sortie d'argent, à conserver ce que vous avez... Alors que la Lune en Bélier ne vous aide pas à aller dans ce sens : elle est impulsive, instinctive et heureusement que Saturne la freine sinon vous donneriez votre chemise.