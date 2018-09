L'horoscope du 27 septembre 2018

publié le 27/09/2018 à 06:41

Bélier

C'est plus calme aujourd'hui, en tout cas vous serez plus zen même si l'ambiance est toujours assez excitante pour le 1er décan, surtout du côté des projets. Mais surveillez la dissonance de Saturne, toujours présente, même si Mars (qui vous fait aller de l'avant) est très positive. Aussi, faites des projets, mais restez prudent et donnez-vous du temps pour les mettre à exécution. Ainsi, Saturne avancera et terminera sa dissonance avec votre décan (décembre).

Taureau

Né fin avril, vous échappez aux dissonances et pourriez passer une bonne soirée, en bonne compagnie. Si on vient chez vous, sachez créer une chaude ambiance. Quelque chose de très cosy qui mettra l'autre dans des dispositions plus que sensuelles. Vous serez au top de votre séduction et il ou elle sera conquis/e dès les premiers instants. Toutefois, si vous êtes né entre le 20 et le 25, vous serez un peu angoissé, parfois sans raison.

Gémeaux

Il y a du changement dans votre travail, surtout du côté des méthodes ou des process. Par chance, vous êtes quelqu'un qui s'adapte à peu près à tout. C'est une de vos grandes qualités et elle vous évite bien des soucis et des angoisses liées aux changements. Vous vous dites, avec raison, que vous saurez toujours vous débrouiller, qu'il suffit d'apprendre et de comprendre ; cela ne concerne que les Gémeaux du début, mais vous y aurez tous droit au fil des ans.

Cancer

Les plus privilégiés en ce moment sont ceux de début juillet, qui reçoivent les influx durables de Vénus. Une belle relation avec un enfant, un nouvel amour ? Quoi qu'il en soit, votre coeur est plein d'amour, c'est même parfois trop et vous avez peur que cela s'arrête ou que vous ayez à " payer " pour ces moments de bonheur... C'est la faute de l'opposition de Saturne qui vous envoie des vibrations déprimantes contre lesquelles vous devriez vous protéger.

Lion

Né début août, Lune et Vénus sont bien alignées mais pas avec vous. Vous risquez d'avoir une petite déconvenue ou de recevoir un camouflet de votre partenaire. Ce n'est pas la première fois, n'oubliez pas la dissonance d'Uranus qui affecte le 1er décan et qui peut, s'il n'y a pas eu un grand coup de balai, vous faire vivre des affronts plus souvent qu'à votre tour. La finalité c'est peut-être que vous quittiez votre conjoint ou un job mais pour l'instant, votre intention est de vous accrocher.

Vierge

Vous aussi, 1er décan, vous êtes parmi les plus vernis, je vous le dis souvent pour que vous y croyiez ! Vous êtes en train de construire ou reconstruire du solide. Tous les natifs d'août sont concernés et même ceux de début septembre (jusqu'au 3). Faites-vous confiance et avancez sans vous demander si cela va durer, si vous n'allez pas de nouveau affronter des ennuis. N'y pensez pas, s'il y en a ils ne seront pas graves et vous vous en déferez en deux temps, trois mouvements.

Balance

Né en septembre, Jupiter est en route pour le Sagittaire et va créer au fil des jours une ambiance un peu effervescente grâce à une diversification de vos activités. La planète entrera réellement en Sagittaire début novembre, mais elle prépare ses bons " coups " longtemps à l'avance et quand elle arrive dans le signe, c'est le moment où les choses se concrétisent. Vous allez d'ailleurs avoir jusqu'à samedi, des échanges qui vous permettront de définir ce que vous voulez faire.

Scorpion

Une Lune un peu hostile vous verra vous-même hostile avec un partenaire, affectif ou professionnel si vous êtes du 1er décan. Vous devriez tenter de lâcher prise. Je sais bien que c'est difficile pour le Scorpion, qui est vraiment du genre accrocheur, mais il s'agit probablement de quelqu'un ou de quelque chose à quoi vous tenez et qui est en train de vous échapper, ou de vous êtes enlevé. Mais, tant que Mars est dans les parages (jusqu'au 10 octobre), vos actions ne sont que réactions peu efficaces.

Sagittaire

Jusqu'en décembre, vous allez être un peu le roi du zodiaque, 1er décan, surtout professionnellement. Côté sentiments, ce sera moins facile à vivre. Vénus stationne en Scorpion, votre très mystérieux voisin de zodiaque, et vos amours ou vos bonnes intentions restent cachées, secrètes, ou alors elles sont rangées dans un coin en attendant que vous ayez le temps de vous en occuper. Cela concerne surtout ceux qui sont nés les premiers jours de novembre (1er, 2, 3).

Capricorne

La Lune et Vénus vous feront les yeux doux en fin de journée, natif de fin décembre et début janvier. Vous serez en veine de tendresse et de sensualité et ce sera très chaud si vous êtes à deux. Mais les célibataires pourraient avoir la chance de croiser quelqu'un qui leur plaît : acceptez les invitations et sortez de chez vous si la solitude vous pèse. Et sachez qu'avec le bon aspect qu'Uranus vous envoie, vos critères de choix pourraient changer et vous offrir une palette différente.

Verseau

Pour vous aussi, la Lune est hostile mais cela concerne plus votre vie professionnelle que privée. Il y a des jalousies autour de vous, ou c'est vous qui êtes jaloux de quelqu'un ; cependant, à moins d'être jaloux de naissance, ce n'est pas quelque chose que vous ressentez fréquemment. Mais on peut dire que la conjoncture est claire sur le sujet : vous vous sentez rejeté, ou c'est vous qui auriez envie de mettre quelqu'un dehors. Un concurrent, un rival...

Poissons

Un bon alignement de planètes pour les natifs de fin février, 3 planètes dont Vénus et Saturne sont bien disposées et vos amours pourraient prendre leur envol. Ou plutôt s'installer en étant solidement ancrées grâce au bon aspect que Saturne vous envoie. En réalité, c'est vous qui êtes sérieux, qui faites du nouveau, qui ne vous laissez pas avoir aux apparences et à la séduction. Prudent, vous avez mis du temps à décider de vous investir mais pour de bonnes raisons.