L'horoscope du 28 septembre 2018

publié le 28/09/2018 à 06:56

Bélier

Aujourd'hui, il vous est conseillé de prendre votre temps, que ce soit dans le travail ou tout simplement pour profiter du moment présent, notamment 3ème décan. Lune et Jupiter parlent de profit, qu'il s'agisse donc de profiter physiquement d'un moment de bien-être ou de profit matériel. Cela concerne surtout les natifs du 3e décan qui ont droit à des influx (mineurs) de Jupiter jusqu'au 8 novembre. Après quoi, elle donnera un sérieux coup de booster aux natifs de mars, qui en ont bien besoin.

Taureau

Chez vous, 3e décan, la Lune s'oppose à Jupiter et vous invite à constater que vous n'êtes pas plus fort que l'un de vos adversaires. Il faut faire avec en ce moment ! Quel que soit votre domaine, il y a toujours plus fort que vous et là il semble que vous vous heurtez à quelqu'un de terriblement déterminé à vous montrer qu'il ou elle est supérieure à vous. Il/elle cherche même peut-être à ternir votre réputation. Évidemment, vous ne vous laisserez pas faire, ce n'est pas dans votre nature.

Gémeaux

Soyez méfiant, cela vous servira mais ne pensez pas non plus que tout le monde veut prendre votre place, même s'il y a des rivalités en ce moment, 3e décan. Cela ne va pas durer, une semaine tout au plus pour chaque membre du décan et ces jours-ci, ce sont les natifs des 11 et 12 juin qui sont les plus concernés. Cela dit, c'est peut-être déjà passé car il s'agit de la présence de Jupiter dans votre secteur du travail et souvent les événements précèdent l'arrivée de la planète.

Cancer

Une bonne configuration pour ce vendredi, elle place projets et espoirs au 1er plan si vous êtes né après le 13 juillet. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir, il n'y a plus aucune dissonance sur votre décan, sauf peut-être si vous êtes né les 21 et 22 juillet : Uranus va retourner bientôt en Bélier où elle formera la même dissonance avec vous que l'année dernière et les premiers mois de 2018. Mais il s'agira juste de remettre de l'ordre ou de vous adapter à quelque chose de nouveau.

Lion

3ème décan, ne soyez pas comme la grenouille qui se croyait plus grosse que le boeuf, le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages, a dit La Fontaine. Il se peut que Jupiter vous donne l'impression que vous devez vous affirmer, que vous devez prendre plus de place sous peine de rater la marche qui pourrait vous faire monter d'un cran. Mais laissez passer la dissonance de Jupiter, elle peut être trompeuse et vous poussez aux erreurs de jugement (jusqu'au 8/11).

Vierge

Au contraire du Lion, il faudrait que vous vous poussiez davantage du col si vous êtes né après le 13 septembre. Vous n'avez pas assez conscience de votre valeur. Cela dit, le bon aspect que Jupiter vous envoie a justement pour mission de vous valoriser et surtout de valoriser votre ou vos activités, mais vous pouvez lui donner un coup de pouce et vous mettant davantage en avant. Ne vous inquiétez pas, on ne vous jugera ni ne vous critiquera pas pour autant.

Balance

Une opposition entre Lune et Jupiter donne de l'importance à une histoire d'argent et beaucoup plus d'importance qu'elle ne devrait en avoir. C'est toujours le problème que crée Jupiter : elle " gonfle " tout ! Mais il se peut aussi que votre libido soit un peu en folie et que vos désirs, vos besoin sensuels soient eux aussi plus importants que d'habitude. D'autant plus que Vénus stationne en Scorpion, le signe attribué au sexe !

Scorpion

L'opposition Lune/Jupiter donnera des couleurs vives à vos fantasmes et pas seulement sexuels. Vous pourriez bien vous voir tout en haut de l'affiche. Mais il s'agit d'un aspect lunaire, aussi cela ne durera que quelques heures et vous retrouverez une vision normale. Mais il est vrai que la présence de Jupiter dans votre 3e décan, je vous l'ai déjà dit, a de quoi vous donner un peu le tournis et vous faire voir les choses en grand.

Sagittaire

D'habitude vous aimez votre travail, mais aujourd'hui vous préférerez nettement déléguer et passer du temps avec un ami probablement pour lui rendre service. En fait, vous aurez envie d'aider, de donner des coups de main et si c'est dans vos attributions dans votre boulot, vous travaillerez deux fois plus. Mais si votre boulot n'a rien à voir avec le service, il faudra que vous trouviez du temps pour faire ce qu'il vous plaît. Gare aux problèmes avec votre hiérarchie, 3e décan !

Capricorne

Lune et Jupiter sont en phase avec votre 3ème décan. Né après le 12 janvier, vous aurez un petit coup de chance aujourd'hui, une opportunité à saisir rapidement. Ça ne sera peut-être rien de remarquable, mais cela fera votre journée et vous donnera le sourire. Un geste amical, de la part d'un proche ou de votre part à vous, peut également vous réjouir et vous donner une meilleure image de vous et des autres. Généralement, vous êtes plutôt pessimiste sur l'évolution de l'humanité...

Verseau

Votre bon cœur risque de se révolter face à une injustice ou face à des dépenses inconsidérées de la part de votre entreprise et même parfois du gouvernement. En général, vous vous intéressez de près à la politique et vous n'avez jamais de jugement assez dur contre nos dirigeants, de quelque bord qu'ils soient. Beaucoup de Verseau sont d'ailleurs très " anti-système ". Mais vous aurez peut-être de bonnes raisons de fustiger une gabegie.

Poissons

Au contraire du voisin Verseau, vous serez satisfait de la conjoncture, Lune et Jupiter indiquant que vous pourriez croiser quelqu'un d'important à vos yeux. Votre supérieur, qui sera tout sourire par exemple, ou quelqu'un qui peut vous donner un coup de main pour mieux vous intégrer dans votre entreprise. Cela concerne surtout le 3ème décan du signe (né après le 10 mars) qui vit une période très agréable en termes d'évolution professionnelle ou de développement personnel.