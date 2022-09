Un concours de dégustation de piments dont "Dragon Breath", le plus fort au monde

Le concours a lieu samedi 24 septembre chez Delphine. Avec son association La Pimentière, Delphine fait découvrir le piment. Cette ancienne infirmière organise des ateliers autour de sa culture, notamment auprès de personnes en insertion.

Le concours ne s’adresse pas aux débutants. Les règles ne sont pas de tout repos : "Les gens auront cinq minutes pour consommer cinq préparations. Il y aura encore cinq minutes de patience, il ne faudra pas boire, ni manger, ni recracher".

Sur la table, des piments au pouvoir piquant extrême : "Là, on est vraiment dans des choses violentes. On a les piments les plus forts du monde, dont le "Dragon Breath", le souffle du dragon, qui est le plus fort officiel". Ils ont été récoltés hier matin dans la serre de Delphine.

Un dispositif de sécurité sera mis en place : "Je vais poser des questions, m'assurer que les gens n'ont pas de problème de santé et puis, on sera plusieurs infirmières sur place".

En tout cas, Delphine est sûre du succès du concours. Elle attend une quinzaine de participants et plusieurs centaines de spectateurs.

