Mort d'Elizabeth II : l'humour so british de la Reine face à des touristes qui ne l'avaient pas reconnue

Richard Griffin, surnommé Dick par la Reine, resté trente ans à Buckingham Palace dont quatorze ans au service particulier d’Elizabeth II. De quoi se constituer de nombreux souvenirs, dont une anecdote savoureuse racontée à nos confrères de Sky News.

Ce jour-là, la Reine et lui se promenaient à Balmoral en Ecosse dans un endroit où normalement, il n’y a personne. Ils rencontrent cependant deux randonneurs, à qui la Reine dit bonjour comme à son habitude. Ces deux personnes sont des touristes américains en vacances. La Reine leur pose alors quelques questions.



Richard Griffin raconte : "C’était clair depuis le moment où on s’était arrêtés qu’ils ne l’avaient pas reconnue … et je le voyais venir, ils ont demandé à la Reine : 'et vous, où habitez-vous ?' et elle répond : 'oh j’habite à Londres mais j’ai une maison de vacances juste de l’autre côté de la colline'…".



Les touristes lui demandent depuis combien de temps elle vient ici. Elizabeth II répond : "Depuis que je suis petite, donc depuis plus de 80 ans". Les deux Américains s’exclament alors : "Mais si vous vous venez ici depuis 80 ans, vous avez dû croiser la Reine !". La Reine répond du tac au tac : "Moi non mais Dick, lui, la voit très régulièrement".

La Reine s'improvise photographe

Le touriste lui demande, très intéressé : "Et elle est comment ?". Le garde du corps qui connaît bien la souveraine se permet de répondre : "Elle est peut-être acariâtre parfois mais elle a un sens de l’humour charmant". Et tout d’un coup, le touriste se met à côté du garde du corps, met ses bras autour de ses épaules et avant que quiconque ne réalise ce qui arrive, il prend son appareil photo, le donne à la Reine et lui demande : "Pouvez-vous prendre une photo de nous ?".



Le garde du corps prend également une photo du touriste et de la Reine, puis dit au revoir aux touristes. La Reine se tourne vers Richard Griffin et lui dit : "J’aimerais être une petite souris quand il montrera cette photo à un ami aux Etats-Unis... qui je l’espère lui dira qui je suis en réalité !".

