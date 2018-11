L'État va-t-il finir par vendre le Stade de France ?

publié le 19/11/2018 à 16:11

Et si le sacre des footballeurs en 1998 avait sauvé le Stade de France du statut peu enviable d'"éléphant blanc" ? Ce terme est accolé à des constructions, souvent publiques, qui se sont avérées trop onéreuses par rapport à leur utilité. Et 23 ans après la pose de la première pierre, la gestion de l'enceinte mythique est problématique, selon un rapport de la Cour des comptes.



Cette dernière, dans un rapport que s'est procuré Le Parisien, épingle les conditions du contrat de concession très favorable au consortium actuel, composé de Vinci (67%) et Bouygues (33%). En effet, l'absence de club résident au Stade de France a ainsi coûté les dizaines de millions d'euros au contribuable, si bien qu'au terme du contrat actuel en 2025, la Cour des comptes préconise entre autres solutions la vente de l'arène dionysienne.

Une vente qui pourrait se faire aux deux fédérations qui utilisent le plus le Stade de France, à savoir la Fédération française de football (FFF) et son homologue de rugby (FFR), ou au moins de les impliquer d’avantage dans la gestion de l'enceinte, indique le quotidien.

Aucune décision à court terme

La FFR avait lancé il y a quelques années un projet de construction de stade financé sur ses propres deniers, afin de générer ensuite des revenus via l'organisation d'événements tout au long de l'année en dehors des rencontres du XV de France. Une ambition stoppée net par l'arrivée de Bernard Laporte à la tête de l'institution. Il jugeait l'opération bien trop coûteuse.



Concernant le Stade de France, la vente n'étant qu'une piste parmi d'autres, et le contrat de concession courant encore sur 6 ans, l'État ne prendra aucune décision précipitée. Il se penche dans un premier temps sur la rénovation au budget mesuré que nécessiteront les Jeux olympiques de 2024.