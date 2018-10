publié le 05/10/2018 à 12:40

Le serment olympique prononcé depuis la place de la Concorde, le défilé des athlètes sur les Champs-Élysées, la flamme olympique allumée sous la Tour Eiffel. Pourquoi ne pas rompre avec la tradition qui veut que les Jeux s'ouvrent et trouvent leur conclusion dans le stade olympique (Stade de France en 2024) ?



L'idée vient des Jeux olympiques de la jeunesse, dont la 3e édition s'ouvre à Buenos Aires dans la nuit de samedi à dimanche (heure française), avec justement une cérémonie d'ouverture rassemblant près de 4.000 athlètes organisée dans les artères de la capitale argentine.

Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024, et ses équipes sont sur place. Le concept les intéresse, même si il implique un plan de sécurité inédit, minutieux et forcément risqué. Paris a deux ans pour se décider : offrir ou non ses pavés au spectacle le plus suivi de la planète. Les Jeux, eux, se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024.