Le Stade de France fête ses 20 ans : "Rien ne se compare à cette structure"

publié le 28/01/2018

Le Stade de France ouvrait ses portes pour la première fois le 28 janvier 1998, il y a vingt ans jour pour jour. Ses 80.000 sièges ont accueilli l'ensemble des grands événements sportifs qu'un stade national puisse accueillir. "Rien ne se compare à cette structure", se félicite au micro de RTL Alexandra Boutelier, directrice générale du consortium qui gère le Stade de France. "Ce stade va être, en 2024, le recordman du monde des grands événements sportifs accueillis dans notre pays. (...) Aucun autre Stade au monde n'a fait ça", se réjouit-elle.





Deux décennies après sa naissance, l'établissement reste un emblème du sport français mais cherche encore le meilleur modèle pour sa gestion. "On a eu quelques années, qu'on vient de passer, qui ont été un petit peu difficiles, avec des modifications de modèle économique", concède Alexandra Boutelier, qui affirme toutefois que l'année 2017 "a été extrêmement bonne" et a permis "3 et 4 millions d'euros" de bénéfice.

Johnny détenteur du record

L'infrastructure a beau avoir une taille mondiale, "c'est une PME où vous avez un peu plus de 110 personnes qui travaillent", rappelle Alexandra Boutellier. "On aura su réinventer ce modèle économique qui nous faisait défaut au cours des 20 dernières années."

Le Stade de France fonctionne "sur trois pieds" : football, rugby et spectacle. "Cela correspond à peu près, en moyenne, à peu près en moyenne à trois tiers", explique Alexandra Boutelier. Le recordman des spectacles au Stade de France est Johnny Hallyday, qui y a assuré neuf performances au cours de sa carrière.



Tandis que la U-Arena a ouvert à Nanterre en octobre, Alexandra Boutelier n'imagine pas celle-ci concurrencer le Stade de France. "Le Stade de France est un stade est non une arena, c'est marqué dans le titre. On a une pelouse naturelle, ce que ne peut pas avoir une arena, et donc les matchs se déroulent sur des pelouses naturelles en extérieur et dans le cadre des grandes compétitions mondiales c'est incontournable", tranche la représentante du consortium de gestion, qui prédit encore de belles décennies au stade national.