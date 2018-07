publié le 29/01/2018 à 13:06

C'était le mercredi 28 janvier 1998. Ce jour-là, le Stade de France, la plus grande enceinte sportive de notre pays (80.000 places) était inauguré aux portes de Paris par le président de la République de l'époque Jacques Chirac.



C'est un match amical entre l'équipe de France de football, pas encore championne du monde, et l'Espagne, qui était à l'affiche ce soir-là pour la levée de rideau sur le grand vaisseau de Saint-Denis. Une rencontre jouée dans un froid vif et sur une pelouse gelée, et qui allait se solder par la victoire des Bleus (1-0) grâce à un but de Zinedine Zidane.

Avant le coup d'envoi du match, Christian Ollivier (chef du service des Sports de RTL) et Bernard Roseau (journaliste football) étaient sur place pour présenter en direct une émission spéciale du Mégasport, à partir de 18h45, que nous vous invitons ici à réécouter.

Les présentateurs rappelaient à l'époque que c'était un "Événement hors du commun" pour les Bleus. D'abord puisqu'il s'agissait alors du "premier match d'une équipe de France sur son territoire dans un stade aussi grand".



Ensuite parce que cette rencontre était "la première d'une série préparative à la Coupe du monde française". Enfin parce l'adversaire du jour était "à la fois prestigieux et de haut niveau".



Travaux de modernisation

De la Coupe du monde de football il y a vingt ans à celle de rugby en 2007, des championnats du monde d'athlétisme 2003 à l'Euro 2016 en passant par le Tournoi des six nations, le Stade de France a accueilli les plus grands événements sportifs et se prépare à continuer, avec une nouvelle Coupe du monde de rugby (2023) et les Jeux olympiques de Paris-2024.



D'ici à 2023, des travaux vont être nécessaires pour moderniser l'enceinte. Alors qu'une enveloppe de 70 millions d'euros a été évoquée, plusieurs acteurs du dossier indiquent que les discussions ont commencé.