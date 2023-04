Education : la technique de l’Académie Younus pour lutter contre le décrochage scolaire

Abdoulaye a créé l’Académie YouNus en l’honneur de Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix, inventeur du micro-crédit et père de l’économie sociale et solidaire. "You", ce sont les jeunes du quartier du Grand Parc à Bordeaux et "Us", les adultes du quartier comme Abdoulaye. Tout a commencé un soir où Abdoulaye rentre chez lui et qu’une bagarre éclate juste en bas de son immeuble. Dans une situation où beaucoup d’entre nous n’aurions pas bougé,

Abdoulaye est descendu. Il a essayé de séparer le groupe, de parler pour calmer la situation et ça a été comme un déclic. "Je me suis dit, c’est ça que je veux : m’occuper de ces jeunes au quotidien et leur transmettre des valeurs", raconte-t-il.

Abdoulaye a vécu une carrière de basketteur semi-professionnel avant de reprendre des études en comptabilité et c’est les deux qu’il a voulu transmettre. Respect de l’autre et des règles, travail, discipline : autant de valeurs qui lui ont été inculquées par sa famille, le sport et ses études et qu’ils souhaitent transmettre.



L’idée était toute simple : on va s’entrainer, mais à une condition : avant l’entrainement, on va bosser une heure. Abdoulaye N’Diaye - Académie Younus

Et ça marche ! Les jeunes acceptent les termes du contrat.

À ce moment-là, Abdoulaye ne savait pas exactement que cette initiative deviendrait Younus, mais il savait qu’il devait être là, avec les jeunes, et c’était il y a plus de 10 ans. Mais si l’engagement provoque des moments merveilleux, certains sont plus difficiles, comme la mort violente récemment d’un jeune du quartier. Il n’était pas suivi par YouNus mais Abdoulaye a encaissé le coup : il est dur d’accepter qu'il n’est pas possible de sauver tout le monde.

Si vous voulez aider Abdoulaye N’Diaye à tenir, à ne pas lâcher, il a besoin de dons, de temps, de compétences ou juste d’un peu de soutien. Pour soutenir l'Académie Younus : c'est ici. Retrouvez toutes les informations sur l'association sur fondationlafrancesengage.org.



