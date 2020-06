Comment favoriser le sens civique de la jeunesse ?

publié le 17/06/2020 à 09:54

Manifestations pour le climat, contre le racisme et bien d'autres causes : la jeunesse a montré récemment qu'elle pouvait se révolter et s'investir dans des projets qui la touchent. Pourtant, elle a encore trop souvent cette image de désinvolture et d'enfermement sur soi. En cause notamment, des études et une vie où tout va trop vite. Mais alors, comment la jeunesse s'investit-elle civiquement aujourd'hui ? Comment favoriser son sens civique ?

- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie. Auteure de Et si on s’engageait co-écrit avec Anne Dhoquois (éditions Flammarion/collection Autrement)



- Béatrice Angrand, présidente de l’Agence du Service Civique