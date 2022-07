Dans certaines villes comme Paris et Marseille, impossible de marcher dans la rue sans en croiser. Les rats ont envahi les grandes villes, y trouvant facilement de quoi manger, boire et nicher. Les milliers de colonies de rats d'égouts se déplacent maintenant dans les caves et parfois même dans les immeubles. Il y aurait à Paris et Marseille 1,5 à 1,75 rat par habitant, faisant ainsi partie des 10 villes les plus infestées au monde.

L'Académie nationale de médecine a publié un communiqué dans lequel elle alerte sur les risques sanitaires que représentent ces animaux, qui peuvent d'ailleurs devenir agressifs s'ils sentent leurs petits en danger. L'académie dénonce également "certains défenseurs de la condition animale (...) plaidant pour que la relation entre le rat d'égout et l'humain ne soit plus considérée comme un commensalisme nuisible, mais comme une véritable symbiose". Elle souligne qu'une élue parisienne souhaite notamment "légitimer la place des rats dans la ville", reconnaitre leur utilité comme "auxiliaires dans la gestion des déchets" et les nommer "surmulots pour éviter de les stigmatiser".

Les risques sanitaires liés aux rats

Qu'ils soient nommés "rats" ou "surmulots", l'Académie de médecine alerte sur les risques sanitaires que ces rongeurs apportent. Peste budonique, leptospirose, salmonelle ... la liste est longue.

La société savante médicale a alors établi une liste de recommandations, comme la mise en place de plans de propreté urbaine, de campagnes de dératisation des habitations, de captures et de campagnes d'information sur les risques sanitaires.

