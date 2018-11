publié le 22/11/2018 à 14:52

Maladies, accidents du travail, mal être… Les absences des salariés, du privé comme du public, ont un coût faramineux pour l'économie. Une étude menée par l’institut Sapiens, un think tank libéral, l'estime en moyenne à 3.521€ par an et par salarié dans le privé et à 6 223 € par an et par salarié dans le public.



Pour obtenir ces chiffres, les auteurs de ce document ont additionné plusieurs données : les salaires versés aux absents, le temps passé par les équipes pour combler les absences, ou encore l'achat de services extérieurs par exemple. Au total, selon eux, près de 108 milliards d'euros.

Maladies, accidents du travail ou congés maternité représentent ainsi un tiers des absences. Le reste, la majorité donc, a pour cause des problèmes psychologiques ou physiques, du "burn out" aux troubles musculo-squelettiques. Pour les auteurs de l'étude, si les salariés sont absents, c'est que le management pose problème.

Le management pointé du doigt

“Dans les entreprises publiques comme privées, les petites, les grandes, dans tous les secteurs, le management, c’est à dire s’occuper des personnes qui travaillent, donner un sens à leur travail, les rémunérer correctement, n’est pas bien fait”, analyse Laurent Cappelletti, co-auteur de l’étude.



Chez Skillsday, une start-up parisienne spécialisée dans la pédagogie digitale, on applique ainsi le management de proximité. Avec des locaux installés dans un appartement, cette structure de 20 salariés octroie pas mal de souplesse.“Si on a besoin, on prévient la veille et on peut tout à fait travailler de chez soi”, témoigne cette salariée.



Un type de management qui semble ici fonctionner. “L’absentéisme ici, c’est pas plus de deux ou trois jours en tout sur l’ensemble des collaborateurs”, affirme Arthur Choukroun, dirigeant de Skillsday.



“Ce n’est pas que de l’altruisme, moi j’y gagne quelque chose en tant que chef d’entreprise. Si j’ai des collaborateurs engagés, j’aurais des collaborateurs qui seront performants”, estime encore ce patron pour qui un salarié heureux est un salarié présent.