publié le 06/09/2018 à 06:20

17,2 jours. C'est le nombre de jours d'absences dans les entreprises privées en 2017. Un chiffre en progression dans toutes les tranches d'âge et qui atteint son plus haut niveau depuis 10 ans, selon le baromètre annuel de l'absentéisme réalisé par le cabinet Ayming.



Premier constat, le taux d'absentéisme le plus élevé (7%) se trouve chez les moins de 25 ans et chez les plus de 55 ans. Les jeunes s'arrêtent moins longtemps qu'avant mais beaucoup plus souvent. Leur rapport au travail a changé, ils ne veulent pas sacrifier leur vie privée et supportent mal le stress. Du coup, ils s'arrêtent pour relâcher la pression.



Chez les seniors, c'est différent. Le report de l'âge de la retraite fait que les salariés travaillent plus tard et ils développent des maladies qui n'existaient pas au bureau auparavant (maladies du dos, des articulations, cardiaques...).

Les femmes plus absentes que les hommes

Face à la fatigue au travail, les femmes sont beaucoup plus victimes de maladies chroniques, de tendinites, de mal-être car elles sont sur des métiers souvent plus physiques et moins sédentaires. Et elles ont une charge de famille beaucoup plus lourde aussi : dans 80% des cas, ce sont les femmes qui gèrent les enfants.



Dernier enseignement, l'absentéisme est plus important dans les régions comme la Corse, la Normandie, le Grand Est ou l'Occitanie où le chômage reste haut. Les salariés ont peur de bouger et finissent par craquer et tomber malades à cause d'un mal-être au bureau.