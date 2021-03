Biodiversité : plus de 2.400 espèces menacées en France

James Hardcastle / International Union for Conservation of Nature (IUCN) / AFP

Pendant 13 ans, trois organisations, l'Office français de la biodiversité (OFB), le Muséum d'histoire naturelle (MNHN) et l'Union internationale de conservation de la nature (UICN) ont "évalué" l'évolution de plus de 13.000 espèces présentes sur le sol français. Résultat : arrivée en 2021, environ 20% sont menacées.

Sur cette période de temps, au moins 187 espèces ont disparu. Plus de 2.100 n'ont par ailleurs pas pu être étudiées, faute de données suffisantes.

Face à ces chiffres, les organisations alertent : "Nous pensions qu'en huit ou neuf ans, on ne verrait pas beaucoup d'évolution. La surprise est qu'on assiste à une nette dégradation de la situation", explique Florian Kirchner, de l'UICN France, à l'AFP. Les auteurs de cette liste appellent à une protection renforcée de ces espèces menacées, mais aussi de remettre en cause certaines politiques qui menacent leur existence, selon eux, notamment l'aménagement du territoire et l'intensification de l'agriculture, avec un recours fréquent aux pesticides.

La situation inquiète particulièrement chez les oiseaux nicheurs, qui s'installent et font leur nid dans une zone géographique donnée, où 32% des espèces sont menacées, ou encore chez les crustacés d'eau douce (28%) ou les amphibiens (23%). De surcroît, le nombre d'espèces menacées serait encore plus alarmant en Outre-Mer.