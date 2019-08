publié le 08/08/2019 à 13:50

Les chats ont la cote dans les foyers français. Dans l’Hexagone, sa population avoisinerait les 13 millions d'individus, selon l'I-Cad, le fichier national d'identification des animaux carnivores domestiques. En 2018, la société a enregistré près de 700.000 nouveaux petits félins. C'est 7,61% de plus qu'en 2017.

Son succès n'est pas nouveau. Pendant l'Antiquité, les Égyptiens divinisaient le chat sous les traits de la déesse Bastet, symbole de la fécondité et de l'amour maternel. Tuer cette petite boule de poils était immédiatement puni de la peine de mort. Encore aujourd'hui, au Japon, notamment dans les commerces, avoir un chat est signe de prospérité.

Le félin a également inspiré bon nombre d'écrivains, dont Jean de La Fontaine, Edgar Allan Poe, Victor Hugo ou encore Charles Baudelaire. Il existe même un Musée du chat, à Amsterdam. Outre sa "mignonnerie" avérée, le chat possède de nombreux attributs.

1. Un chat dort 70% de sa vie

Le chat passe plus des deux tiers de sa vie à dormir, soit 16 heures par jour en moyenne sur une année. La raison ? Il réserve son énergie pour la chasse. Et, même domestiqué, il gardera son instinct de félin.

2. Le ronronnement du chat a des effets thérapeutiques

Pour l'humain, le ronronnement du chat provoque un bien-être instantané. L'homme perçoit les vibrations à basse fréquence par ses terminaisons nerveuses, ce qui entraîne une production de sérotonine (l'hormone du bien être) sur son corps. De plus en plus de personnes prônent la "ronronthérapie". Des études montrent également qu'avoir un chat chez soi baisse le risque d'avoir un accident cardiovasculaire.

3. Le chat miaule pour communiquer avec les humains

Le vétérinaire John Bradshaw l'affirme : les chats entre eux miaulent rarement. Le miaulement est une façon pour lui d'exprimer un besoin, ou de tenter de discuter avec l'homme. Il indique que "chaque miaulement est arbitraire" et qu'il n'existe pas de "langage universelle".

4. Le chat voit dans l'obscurité

La pupille d'un chat peut s'ouvrir beaucoup plus que celle de l'homme, ce qui laisse passer à travers son œil davantage de rayons lumineux, et permet de voir au félin en pleine nuit.



Le chat voit également dans l'obscurité grâce à ses moustaches, qui lui permettent de s'orienter. Si l'homme coupe les moustaches de son chat (qui repoussent), ce dernier sera donc totalement sans repère et sans équilibre.

5. La langue du chat a des effets démêlants

La langue d'un chat contient des papilles qui ont l'effet d'une brosse démêlante. Quand un chat se lave, non seulement il nettoie sa fourrure mais il la brosse. Sans cela, le poil d'un chat serait sans cesse emmêlé.

6. Le chat possède une ouïe particulièrement sensible

L'ouïe d'un chat surpasse de très loin celle de l'homme puisque c'est une arme pour chasser. Le félin perçoit donc des sons beaucoup plus lointains que l'homme, et de façon beaucoup plus précise.



De plus, les oreilles du chat sont particulièrement musclées, il peut les bouger indépendamment l'une de l'autre et les diriger directement vers la source du bruit, de façon inconsciente.

7. Le chat est sportif

Malgré ses 16 heures de sommeil quotidiennes, le chat est un sportif hors pair. Il peut courir jusqu'à 50 kilomètres à l'heure (mais pas trop longtemps), et, surtout, il peut sauter jusqu'à 1,80 mètres en hauteur, soit cinq fois sa taille.