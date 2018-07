publié le 30/11/2017 à 11:03

Elle aura lieu mercredi prochain, le 6 décembre à 9h à la chapelle de Grièges, petite commune de 1900 habitants dans l'Ain. C'est ce qu'on peut lire ce matin dans Le Progrès. "Une messe pour prier pour la guérison du pape du rock'n roll français" écrit le journal.



C'est un paroissien qui en a fait la demande, en adressant un don au père Olivier Barnay dans ce courrier, ce paroissien qui souhaite rester anonyme écrit ceci : "Veuillez accepter cette offrande de messe pour la guérison d'un grand malade, très affaibli, notre grande star de la chanson française Johnny Hallyday. Nous devons, conclut-il, prier pour lui". Surpris, le prêtre accepte. "C'est une joyeuse surprise, dit-il, de voir qu'un paroissien pense à prier pour un homme public, au-delà des frontières de la paroisse ou de la famille".

"Une perle dans le ministère d'un prêtre" ajoute-t-il sur son compte Facebook. Une perle oui mais pas question pour autant précise-t-il de tomber dans l'idolâtrie. Ce sera très simple, pas de diffusion d'un des tubes de Johnny même s'il le reconnait, il apprécie ses chansons. Allumer le feu notamment. "Le feu de l'esprit saint" ajoute-t-il!

Des repas végétariens à l'école

Nicolas Hulot veut instaurer un repas végétarien par semaine à l'école. Le ministre de la transition écologique, pas végétarien lui-même, il mange reconnait-il encore de la viande une fois par semaine, dit vouloir éduquer les plus jeunes



Quant à son avenir au sein du gouvernement: il y est , il y reste. Contrairement à ce qu'on avait pu croire ces dernières semaines, ni l'affaire du report de la part du nucléaire dans notre production d'électricité, ni celle du glyphosate ne lui ont fait changer d'avis. "Je suis là, explique-t-il, parce que je veux aller au bout de ma démonstration. Oui le changement en profondeur est possible. Je n'ai jamais pensé que j'allais faire en quelques mois ce que mes prédécesseurs n'avaient pas réussi".



Il dit n'avoir conclu aucun deal. Ni avec Emmanuel Macron, ni avec Edouard Philippe, lors de son entrée au gouvernement. Pas même sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. "Mon opposition à ce nouvel aéroport était connu" et d'ailleurs s'ils décidaient finalement de le construire, il ne claquerait pas la porte pour autant.



"Je ne fonctionne pas comme ça. Si je vous dis que c'est une ligne rouge, c'est une forme de chantage. Or je ne veux rien obtenir par le chantage. Ce ne serait pas sain, ni durable" conclut-il.

Notre-Dame-des-Landes, cette saga

Notre-Dame-des-Landes justement. Grand dossier à lire cette semaine dans Le Point qui revient sur un projet kafkaïen. Un dossier passionnant. J'y ai notamment appris qu'un avion s'était déjà posé sur le site... oui oui. C'était en septembre 1944, en pleine seconde guerre mondiale, le bocage nantais abritait un aérodrome américain, il a été pilonné par les Américains.



"73 ans plus tard, au même endroit, la boue est encore là" écrit Clément Pétreault, et dans les esprits il est encore question d'avions, de maquis de combats. Le journaliste revient sur cette saga qui empoisonne la vie de tous les gouvernements ou presque depuis plus de 50 ans. Certains s'en seraient servis pour se faire un nom, à l'image de Francois de Rugy, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale "Il y a quelques années, raconte Le Point, celui qui était alors adjoint au maire de Nantes explique, désolé au maire d'une des communes limitrophes "tu comprends, si je veux exister nationalement je suis bien obligé de m'opposer".



"Notre-Dame-des-Landes servira d'ailleurs, conclut l'hebdomadaire, de piste d'envol aux écologistes en mal de notoriété. En 2010 les Verts organisent leur université d'été à Nantes et décident de faire de ce dossier une cause nationale.

Tony Blair, l'Européen

Sa cause à lui c'est d'éviter le Brexit. "Il est encore possible d'arrêter tout cela" c'est ce que confie ce matin Tony Blair dans les colonnes du Figaro.



L'ancien ministre britannique bien décidé à s'investir. Convaincu, explique-t-il, que les britanniques sont en train de changer d'avis. C'est d'ailleurs pour cela selon lui que les conservateurs ont perdu la majorité au parlement. Une fois les négociations terminées, il réclame un nouveau vote, au moins au parlement.



"Les Britanniques, ajoute-t-il, ont voté comme s'ils faisaient un échange de maisons sans avoir vu celle qu'ils allaient occuper. Je crois qu'il est essentiel qu'avant de prendre la décision irrémédiable de déménager nous ayons au moins vu à quoi ressemble la nouvelle maison!" L'image a le mérite d'être claire.

Le yéti n'existe pas

Et puis juste pour le plaisir, je vous conseille ce matin de lire le billet de Michel Schifres dans L'Opinion. Michel Schifres, vent debout, après avoir appris - on en parlait tout à l'heure avec Cyprien Cini - que le yéti en fait n'existe pas, qu'il ne s'agirait en fait que d'un ours. "Quelle triste époque, écrit-il, où les études scientifiques mettent à mal ce qui nous a tant effrayé et fait rêver, permettant à l'imagination de se déployer. Quel que soit notre respect pour la science, nous ne pouvons pas l'accepter". "Qui sera le prochain, se demande-t-il, le monstre du Loch Ness. De grâce qu'on nous laisse nos illusions. C'est aussi ce qui permet de vivre". Fin de citation. Y a plus qu'à prier.