publié le 24/11/2017

Un démarrage tambour battant. Une semaine après la sortie d'On a tous quelque chose de Johnny, l'album de reprises entre directement à la première place des ventes avec près de 43.400 exemplaires vendus.



Le troisième meilleur démarrage depuis le début de l'année donne évidemment le sourire à Sébastien Farran, le manager de "l'idole des jeunes" : "Je suis ravi, je suis très content que ça plaise au public et qu'on ait des retours très positifs des fans de Johnny Hallyday. Il y a une espèce de bienveillance générale et l'ensemble du public s'est rendu compte de l'authenticité du projet", a-t-il commenté au micro de RTL.

Celui-ci n'est guère surpris par ce succès. "On sait que Johnny c'est vraiment hors norme et qu'il y a toujours un beau signal du public", clame-t-il. Et d'ajouter : "Il est absolument ravi du résultat, il a tweeté à tous les artistes pour les remercier et leur dire qu'il était ravi du projet. Il est juste très très content et cela lui fait beaucoup plaisir. Ça lui fait du bien".