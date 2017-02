Le squelette du sosie du monstre du Loch Ness bientôt vendu aux enchères

Qui n'a jamais rêvé de s'offrir le monstre du Loch Ness ? Rendez-vous à Drouot, le 7 mars prochain à Paris.

par Jean-Alphonse Richard , Loïc Farge publié le 10/02/2017 à 13:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est une vente hors du commun qui se déroulera le 7 mars prochain à l'Hôtel Drouot, à Paris. La maison Binoche et Giquello va vendre le squelette de Nessie, le monstre du Loch Ness. À moins que ce ne soit celui de sa sœur jumelle ? C'est vrai que la ressemblance est troublante entre cette montagne d'os, qui sera visible dès le 4 mars dans la salle de ventes, et la fameuse Nessie.



Un squelette de neuf mètres de long, un cou interminable, une queue articulée, quatre nageoires gigantesques, et cette toute petite tête armée de dents acérées. C'est la description parfaite du monstre du Loch Ness. Celle qui figure depuis des siècles dans l'imagerie populaire.



Aux enchères, vous allez donc découvrir ce squelette complet et massif de Zarafasaura ("Zarafa" signifie en arabe la girafe). Ce dinosaure marin est un reptile qui vivait dans les mers et les océans il y a 66 millions d'années, à la fin du crétacé. Il a disparu définitivement à cette époque de la surface de la Terre, en même temps que des millions d'autres espèces animales et végétales.

À l'époque du Crétacé, le Loch Ness allait jusqu'au Maroc Alexandre Giquello, commissaire-priseur de la vente Facebook Twitter Linkedin

Le double parfait de la célèbre Nessie. Et pourtant, c'est bien loin d'un lac écossais que ce squelette géant, parfaitement conservé, a été découvert. Il a été mis au jour dans une immense carrière de phosphates à Oulad Abdoun, au Maroc. Ce dinosaure a été retrouvé en 2011 par une équipe d'archéologues et géologues italiens.



Mais malgré les 2.500 kilomètres qui séparent l'Écosse du Maroc, nous ne sommes pas si éloignés du Loch Ness, confirme le commissaire-priseur de la vente. "À l'époque du Crétacé, le Loch Ness allait jusqu'au Maroc. Toute la zone située entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Nord était couverte d'eau", dit Alexandre Giquello. "C'était une gigantesque mer intérieure, il est "tout à fait probable que ce type de créature ait pu circuler dans cette zone tout à fait accessible pour ce genre d'espèce", poursuit-il.



C'est la première fois qu'un aussi gros dinosaure est vendu à Drouot. Il a été spécialement remonté os après os pour la vente. Rassurez-vous : Si vous l'achetez, il ne vous sera pas livré en kit comme un meuble Ikéa, mais vous bénéficierez de l'assistance de spécialistes. C'est inclus dans la vente. Les enchères attirent déjà beaucoup d'acheteurs, des décorateurs, des musées. L'estimation varie entre 350.000 et 400.000 euros.