Notre-Dame-des-Landes, alimentation, climat... Les chantiers de Nicolas Hulot

publié le 25/05/2017 à 08:06

Les deux plus gros chantiers de Nicolas Hulot seront la santé et le climat. Sur la pollution de l'air, il va s'occuper en urgence de la Vallée de l'Arve, près de Chamonix, la plus polluée de France. Il veut aussi, tout de suite après les législatives, convoquer les états généraux de l'alimentation. Promesse du candidat Macron, il s'agit d'une sorte de Grenelle qui réunirait agriculteurs, scientifiques, chefs d'entreprises... L'objectif est de réduire les pesticides ou de développer le bio, car la demande explose en France et la production ne suit pas.



Sur le sujet épineux de Notre-Dame-des-Landes, ce sont finalement 3 médiateurs et non plus un seul qui pourraient être nommés assez vite, sans doute pour préparer les partisans d'un nouvel aéroport à Nantes à se faire une raison : agrandir celui qui existe déjà devrait suffire.

Michèle Pappalardo, anti-nucléaire notoire

Sur le climat, Nicolas Hulot vient de passer deux jours à Berlin pour rencontrer ses homologues européens. Et sur ce point est déterminé : il va falloir se passer du fossile. Le ministre de l'Écologie compte mettre en oeuvre un contrat de transition pour tous les salariés des centrales à charbon ou nucléaires, pour les aider a se réorienter, à se former.

Contrairement à ce que certains peuvent dire, Nicolas Hulot est assez confiant et pense avoir le soutien d'Emmanuel Macron, qui lui a laissé par exemple désigner comme directrice de cabinet, Michèle Pappalardo, laquelle n'est pas réputée pour être pro-nucléaire. Quand elle était à la Cour des comptes, celle-ci avait rédigé un rapport qui n'était pas passé inaperçu sur le coût astronomique de la filière nucléaire.