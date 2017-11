publié le 20/11/2017 à 10:03

C’est un Michel Sardou particulièrement ému que les téléspectateurs ont retrouvé le 19 novembre sur le plateau du magazine 20h30 le dimanche, présenté par Laurent Delahousse. Dès le début de l’interview, le chanteur s'est penché sur la récente hospitalisation de Johnny Hallyday et son combat contre le cancer des poumons qui le ronge.



"Je trouve qu’il a un sacré courage tout de même, un vrai courage", affirme l’interprète de La Maladie d’Amour. Il a été jusqu’au bout de la tournée des Vieilles Canailles. Et il n’était pas très bien. Non pas sur scène, mais intérieurement." La star est visiblement touchée et impressionnée.



"Là, j’apprends qu’il manque de souffle… et il sort (de l’hôpital, NDLR). Il se bat, quoi ! Et ça ne m’étonne pas de lui, ça. Ça ne m’étonne pas de lui", confie Michel Sardou, qui donne actuellement son ultime tournée.