publié le 24/11/2017 à 20:03

Porte-parole pendant la campagne présidentielle, secrétaire d’État à l’Économie du premier gouvernement et désormais porte-parole du gouvernement... Benjamin Griveaux remplace Christophe Castaner, nommé à la tête de La République En Marche. Ce dernier garde toutefois son portefeuille de secrétaire d'État aux Relations avec le Parlement.



Cette nomination, ce vendredi 24 novembre, ressemble à une évidence tant Benjamin Griveaux est un fidèle d'Emmanuel Macron. Allié de la première heure du président, il est habitué à l'exposition médiatique et est l'un des visages les plus connus de la garde rapprochée macroniste. L'homme de 39 ans occupait notamment le poste de porte-parole du mouvement "En Marche !" pendant la campagne présidentielle.

Avant d'être une des figures de proue du macronisme, Benjamin Griveaux a été élu au Conseil général de Saône-et-Loire et comme conseiller municipal à Chalon-sur-Saône entre 2008 et 2015. Ce diplômé de HEC a fait ses classes en tant que conseiller de Marisol Touraine au ministère des Affaires sociales et de la Santé entre 2012 et 2014.



En 2015, il quitte les affaires publiques pour un poste à la direction de la communication d'Unibail, groupe immobilier coté au CAC 40. Un emploi qu'il quitte peu de temps après pour se consacrer à temps plein à la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Depuis, l'élection de son favori Benjamin Griveaux ne cesse de monter au sein de la garde rapprochée de d'Emmanuel Macron.