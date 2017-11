publié le 21/11/2017 à 07:35

Paris a été choisie lundi 20 novembre pour accueillir l'Autorité bancaire européenne (EBA), qui va quitter Londres en raison du Brexit, à l'issue d'un vote organisé à Bruxelles. C'est une surprise et une excellente nouvelle. Pour être franc, cette option était inenvisageable il y a un an. Et peu crédible il y a encore un mois. L'Autorité bancaire est une institution récente (elle a été créée en 2011), à laquelle ni vous ni moi ni aucun Européen n'aura jamais à voir. Elle tient pourtant un rôle capital : elle assure la stabilité et le bon fonctionnement de l'ensemble des réseaux bancaires en Europe. C'est elle qui vérifie la fiabilité et la résistance des établissements financiers, c'est-à-dire très concrètement la sécurité de nos dépôts et de notre épargne bancaire. En clair, elle fixe les règles du jeu.



L'arrivée de ses 200 collaborateurs et des bataillons de lobbyistes qui les suivent - même s'il s'agit d’une population à fort pouvoir d'achat - ne va pas bouleverser nos statistiques. En revanche, la localisation à Paris d'une autorité de cette nature pourrait être un atout très important de notre économie. Même si ce n'est pas quantifiable, cette implantation marque un regain d'influence au sein de l'Union européenne.

La France revient dans le jeu

Ensuite, la place financière de Paris va en tirer le plus grand bénéfice. Nous étions effacé des radars par Londres, principale place financière du monde, et Francfort, siège de la Banque centrale européenne. Nous revenons dans le jeu. C'est essentiel au moment où les banques internationales se cherchent un nouvel ancrage hors de la City. Elles ne pourront pas, au moins pour certaines de leurs activités, rester éloigner du siège de l'organisme qui fixe les règles du jeu du grand marché européen.



Enfin, cette arrivée va rappeler la puissance des banques tricolores. Sur les neuf plus grands établissements européens, quatre sont français. Avec leur siège à Paris, elles joueront un peu plus à domicile face à l'hégémonie des banques anglo-saxonnes.