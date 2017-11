Les banques pensent que le Brexit n'ira pas à son terme

publié le 20/11/2017 à 08:08

On attendait une déferlante de délocalisations en France de la fameuse finance londonienne pour cause de Brexit. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Outre Dublin, la capitale irlandaise, Parsie te Francfort attendaient les dépouilles de la City de Londres. En espérant que le départ des Anglais hors d'Europe allait inciter les grandes banques installées à Londres à traverser la Manche pour continuer à profiter des avantages du grand marché. Des avantages réglementaires et fiscaux qui leur permettent d'opérer sans contrainte, dans n'importe quel pays de l'Union. Au total, Paris et Francfort ont récupéré au mieux chacune 3 à 4.000 emplois. Et encore, sur des opérations de restructuration qui ne sont pas directement liées au Brexit.



C'est décevant. D'abord parce qu'on avait un peu fantasmé. il ne faut pas oublier que pour un banquier londonien, la France ou l'Allemagne sont des pays barbares dans lesquels l'exil est insupportable. Délocaliser la City de Londres ne serait pas plus facile que d'installer la Silicon Valley californienne en Sibérie.