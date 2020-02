Jeunes : prévenir le mal-être et le suicide

publié le 05/02/2020 à 01:42

Sylvie a un couple d'amis proche. L'homme de ce couple est suivi depuis quelques années suite à divers traumatismes. Mais depuis quelques temps, il devient insupportable à cause de ses obsessions. Sylvie s'inquiète pour la femme de cet homme, qui est son amie, car elle voit qu'elle est en train d'accuser le coup.

Christine a six enfants. Son dernier fils de 25 ans vient de partir pour l'armée aujourd'hui même. Bien qu'elle soit contente pour lui car il prend son envol, Christine est très angoissée. En effet, elle a longtemps vécu seule avec lui, de plus, il était très prévenant car elle a la maladie de Parkinson. Elle a besoin de réconfort.

A la veille de la 24e journée nationale de prévention contre le suicide, Thérèse Hannier, fondatrice et la présidente de l'association "Phare Enfant-Parents" est intervenue à l'antenne. Cette association lutte contre le mal-être et pour la prévention du suicide chez les jeunes. Comment détecter le mal-être chez son enfant ? Comment réagir et ne pas être désarmé face à cette situation ? Vers qui se tourner ? Thérèse Hannier parle d'un sujet qui reste encore tabou.



Le fils de Johanna a 16 ans et est en pleine crise d'adolescence. Depuis cet été et le début de son lycée, il se met en échec. Depuis fin décembre, il est parti vivre chez son père. Johanna s'inquiète car son père semble être dans l'évitement et ne vouloir imposer de règles. Johanna ne sait plus comment faire pour accompagner son fils.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



