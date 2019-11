publié le 05/11/2019 à 01:21

Dans "Parlons-Nous" entre 22h30 et 1h, Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Dans cette émission du 04 novembre 2019 :



Mathéo a quitté son mari avec lequel il était depuis 10 ans pour un autre homme. Mais il n'arrive pas à rompre le lien. Il y a 1 semaine, l'ex de Mathéo est rentré chez lui car il avait encore le double des clés et l'a bousculé de façon assez virulente. Bien qu'il lui en veuille, Mathéo se dit qu'une fois le choc passé, il continuera à garder un lien avec lui.

Anne a perdu sa mère début 2018. Cela faisait 20 ans qu'elle était à ses côtés pour l'aider. Depuis, Anne a passé un diplôme pour travailler dans les ressources humaines mais elle ne trouve pas de travail. Elle a aussi du mal à vendre la maison de ses parents car elle ne veut pas s'en détacher. Comment couper le cordon ? Comment retrouver une vie sociale ?

Marc soutiendra Anne car il a aussi vécu la difficulté de reprendre goût à la vie suite à la perte de ses parents.

Gérard est célibataire depuis 2 ans. Son ex-compagne a rompu car il devenait difficile de concilier leur relation avec l'éducation de ses trois enfants. Depuis, Gérard n'arrive pas à faire de rencontre. Il trouve que cela devient de plus en plus difficile. Handicapé d'une main suite à un accident survenu lorsqu'il avait la vingtaine, Gérard a de plus en plus de mal à sortir de chez lui et redoute de plus en plus le regard des autres.

Catherine est épileptique et elle a appris à ne pas faire attention à ce que les gens peuvent penser d'elle.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

ou depuis la Belgique au 02.337.60.80 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35ct/sms )

- écrivez-nous par mail sur caroline.dublanche@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook