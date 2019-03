publié le 19/03/2019 à 03:19

Dans cette émission du lundi 18 mars 2019, Carole se pose des questions à propos de la relation qu'elle a avec un homme depuis 2 ans et demi. Elle ne le voit que très rarement et passe plusieurs jours sans lui donner de nouvelles. Au début de leur relation, il a avoué avoir fréquenté d'autres femmes. Depuis Carole n'a plus confiance en lui. Aujourd'hui, elle ose lui dire qu'elle n'est pas contente de cette situation. Elle a l'impression que lorsqu'elle ne lui écrit pas, il la contacte plus souvent. Très attachée à cet homme elle se dit que cette relation risque de lui faire du mal. Mais peut-on vraiment appeler cela "relation" ?

Julien a perdu sa compagne il y a 10 mois. Après une dizaine d'années passées ensemble, elle a mis fin à ses jours à l'age de 37 ans. Julien avait remarqué quelques signes de son mal-être mais ne pensait pas qu'elle allait en arriver à prendre cette décision. Aujourd'hui, il essaie de se reconstruire, d'être actif en faisant du bénévolat et en s'impliquant dans la vie politique de sa commune. Entouré et soutenu, il a l'impression qu'il n'arrivera jamais à faire le deuil de la femme qu'il aimait. En plus de cela, il culpabilise de n'avoir pu l'aider à temps. Mais la souffrance de la compagne de Julien dépassait le cadre de leur couple.



- "Tu verras maman, tu seras bien" de Jean Arcelin ( ancien directeur d'EHPAD ) chez XO

