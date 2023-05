Jason Chicandier se moque des Parisiens qui passent leurs vacances en Bretagne

Avec son humour corrosif, Jason Chicandier a parlé de ses vacances, en même temps que les Parisiens, "c'est comme tenter de se détendre au spa alors que la masseuse a la voix de Gilles Verdez".

"Rien ne me terrifie plus que le Parisien en vacances, poursuit-il. Le Parisien, il arrive à Montparnasse, il a déjà sa marinière, ses lunettes en bois recyclé. Ses gamines s'appellent Myrtille et Frangipane, il mange un burger au tofu, il lit Télérama et il porte des espadrilles. Autant te dire que pour Michel Sardou, le mec est fiché S", raille-t-il.

Quand le Parisien arrive en Bretagne, il se déguise en Breton : "Bonnet marin, ciré jaune, marinière, bottes en plastique. Aucun breton ne s'habille comme ça. On dirait une mauvaise portée entre Popeye et Bécassine". "Le vrai Breton, il n'a qu'une envie, c'est de lui mettre un bourre-pif au parigot", conclut-il.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info