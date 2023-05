VIDÉO - Mathieu Madénian : "Il faut dire la vérité sur les tongs"

Qui dit mois de mai dit vacances et ponts. "Hier, c'était la fête du Travail et les gens ne bossent pas, c'est logique. Ça, c'est bien, fête du Travail, tu ne travailles pas. On devrait appliquer la même logique à la fête de la musique parce que j'en ai marre de cette fête à la con. Voir tous les 21 juin des punks à chien jouer du djembé en tongs, mais quelle horreur", lance Mathieu Madénian.

Pour l'humoriste le mois de mai est synonyme de retour des barbecues et de mariages. Mais pas que. C'est aussi le retour des tongs : "Mon Dieu, mais ça me déprime, le come-back des pieds à l'air libre ça me dégoute", confie l'humoriste. Rien qu'à la vue des petits orteils des gens que je ne connais pas je vous jure ça me donne envie de me noyer dans mon vomi".

"Hier, j'ai fait un barbecue avec des potes, mon pote en face de moi était en tongs, il a mis ses pieds sur la chaise à côté de moi. Comment tu veux que je sois détendu. Mes merguez étaient à un mètre de ses orteils. Ce con, il voulait avoir une discussion sérieuse, il était là 'tu sais Mathieu, le problème en France, c'est le gouvernement'. Non connard le problème, c'est que j'ai l'impression que mes côtelettes ont le goût de tes pieds", s'agace le chroniqueur.

