Jardinage : haricots grimpants, pommes de terre, arbres fruitiers... Que planter au mois de mai ?

Nous sommes début mai et il y a plein de choses encore à semer dans notre jardin, à commencer par le potager. On va penser, par exemple aux haricots verts, les haricots nains et les haricots grimpants, qui vont faire à peu près deux ou trois mètres de hauteur, voire beaucoup plus. On va aussi avoir les pommes de terre. Deux solutions s'offrent à vous, soit on les plante traditionnellement, en réalisant un trou, et en enfonçant notre tubercule avec les germes vers le haut, en les espaçant de 30/40 cm. Soit, pour les petites surfaces, on peut réaliser des tours à pommes de terre, des carrés de 30 cm, en plantant des tubercules sur chaque côté.

Pour les fruits, concernant les fraisiers, c'est un peu tard. On peut en trouver encore en jardinerie. Vous pouvez les acheter pour les planter, par contre, vous n'allez pas avoir de fruits cette saison. Il va falloir aussi énormément arroser tout ce qu'on plante en ce moment, que ce soit des arbres fruitiers, des arbustes ou des vivaces fruitiers comme les fraises. Les framboisiers sont quant à eux assez résistants aux sécheresses, tout comme les mûriers, les vignes, etc.



10 à 15 litres d'eau par semaine

Vous pouvez aussi planter des arbres fruitiers, pommiers, cerisiers. Évitez quand même de planter des arbres à racines nues, sans contenants, c'est-à-dire en mottes, avec un peu de terre autour des racines. Évitez d'acheter des rosiers en racines nues à cette période, mais plutôt des rosiers dans des pots. Autre conseil, on ne casse pas la motte quand on achète dans des contenants, on va plutôt baigner la motte pendant 15/20 minutes dans de l'eau pour un peu ramollir le terreau. Enfin, réalisez un trou deux fois plus large, deux fois plus profond si possible. Et pour l'arrosage : 10 à 15 litres toutes les semaines en cas de sécheresse, soit un gros arrosoir.

Alors qu'on nous annonce un été particulièrement sec, il ne faut pas hésiter à planter des légumineuses, des légumes qui vont prendre un peu de place à la verticale, des haricots grimpants par exemple. On va pouvoir ainsi planter par exemple des épinards fraises ou des laitues à l'ombre de ces haricots verts qu'on a fait grimper. On va pouvoir aussi utiliser des tournesols, du maïs pour créer une ombre portée ou encore des petits pois.

Par contre, pour tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, alors là, c'est encore un peu tôt. Il faut attendre les Saints de glace.

