L'automne est généralement le moment le plus propice de l'année pour acheter, commander et surtout planter un arbre fruitier. Les habitants du sud de la Loire devront néanmoins attendre un peu, car de grosses chaleurs sont attendues la semaine prochaine dans cette zone géographique.

Mais avant de se lancer dans un projet visant à planter des arbres fruitiers, il est crucial de réussir à se projeter. Lors de l'achat, l'arbre est tout petit et tout mignon, mais ce type de végétation peut prendre beaucoup de place quand il arrive à maturité. Il faut donc réussir à décrypter les étiquettes de ces arbres et notamment bien vérifier leur taille et leur largeur à l'âge adulte.

Il est aussi important de bien comprendre les différentes formes d'arbres, comme ceux à hautes tiges, demi-tiges ou basses tiges. Cette caractéristique aidera à assimiler la hauteur de ces arbres. Le type de feuillage peut aussi être un élément déterminant, d'autant plus si l'arbre planté va servir à se cacher d'un vis-à-vis.

Enfin, pour un arbre fruitier, il est crucial de savoir s'il est auto-fertile. Cela correspond à sa capacité à produire de lui-même des fruits au contraire de végétation comme le kiwi qui a besoin d'un arbre mâle et un autre femelle côte à côte.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info