Jardinage : couleur, graines, calice... Nos conseils pour cueillir des physalis

Il est temps de récolter les physalis, surnommés "la cerise de terre" et "l'amour en cage". Ce fruit orange est ainsi appelé car une cage se développe autour du fruit (le calice), une partie toxique. Il faut faire attention quand on le récolte, et ne pas faire de la cueillette sauvage n'importe où. Il y a des fruits comestibles et d'autres variétés qui ne le sont pas.

Pour savoir si le fruit est prêt à être récolté, il faut observer le calice. S'il est vert, il n'est pas mûr. Car il faut que le calice soit transparent et voir le fruit à l'intérieur. Le fruit, lui, doit être coloré et de couleur uniforme. Comme pour beaucoup de fruitiers, on retrouve souvent les fruits au sol.

Comme pour les tomates, on peut aussi récupérer ses graines, en coupant le fruit en deux, pour la re-semer la saison prochaine. Il faut tremper les graines pendant 24 heures, les faire sécher et les semer entre mars et avril au chaud (en intérieur), avant de les repiquer en extérieur après les Saints de glace.

