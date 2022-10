L'automne est une saison formidable. On peut commencer à planter pas mal de choses, notamment des bulbes afin qu'il fleurisse d'ici à l'automne prochain. Pour les bulbes à fleurs, on a les tulipes, les jacinthes ou les narcisses, c'est le moment de les planter pour avoir des fleurs au printemps 2023.

Lorsqu'on achète ses bulbes en jardinerie, il faut vérifier le paquet et regarder s'il n'y a pas de trace de pourrissement sur les bulbes. De retour à la maison, il suffit de réaliser des trous à l'aide de plantoirs à bulbes ou tout simplement à la main. Le trou doit faire 2 à 3 fois la hauteur du bulbe et la terre doit être travaillée pour faciliter le développement des racines.

Il est conseillé d'espacer ses bulbes de 10 centimètres pour les narcisses et les jacinthes et de 15 centimètres pour les tulipes. Une fois le bulbe inséré dans le trou, il faut le recouvrir de la terre tout juste travaillée. Évidemment, si votre jardin est truffé de ravageurs, il est tout à fait possible d'appliquer ces conseils pour une jardinière ou pour un pot.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info