"J'ai enlevé les objets tranchants" : une médecin raconte les agressions de ses patients

L'ordre des médecins a publié, ce mardi 23 mai, le bilan annuel des agressions subies par les professionnels de santé. 1.244 médecins ont signalé des violences aussi bien verbales que physiques lors de l'année 2022. Natacha Régensbère de Andréis, médecin généraliste à Paris, a été agressée à deux reprises l'année dernière.

"On est là pour aider les gens, on essaie de le faire du mieux possible donc on se sent très en colère", confie-t-elle au micro de RTL. Lors de sa première agression, Natacha Régensbère de Andréis a été attaquée par la mère d'une patiente, qui exigeait la prescription d'antibiotiques. En colère, la mère de famille a frappé la praticienne.

"Une deuxième fois, j'ai été agressée de façon un peu plus grave par une patiente psychiatrique qui a essayé de m'étrangler", se souvient la professionnelle. D'après ce rapport, les médecins généralistes sont les plus touchés par ces agressions. Natacha Régensbère de Andréis a évidemment été marquée par ces incidents.

Des moyens mis en place pour se protéger

Désormais, elle fait davantage attention afin que des actes similaires ne se reproduisent pas au sein de son cabinet. "J'ai mis en place des caméras. J'ai enlevé de mon bureau tous les objets tranchants. Lorsqu'une consultation commence à être un petit peu désagréable, je ne me mets pas derrière mon bureau pour pouvoir éventuellement arriver à la porte rapidement", précise-t-elle.

Jamais l'ordre des médecins n'avait relevé autant d'accidents depuis la mise en place de ce recensement il y a 20 ans. Natacha Régensbère de Andréis confie avoir perdu "un peu d'insouciance à la suite de ces agressions." En parallèle de la sortie de ce rapport de l'ordre des médecins, une infirmière du CHU de Reims est décédée après avoir été agressée à l'arme blanche par un malade atteint de troubles psychiatriques.

