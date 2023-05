Parallèlement à la mort de l'infirmière tuée lundi 22 mai par un homme au CHU de Reims, un terrible constat : les soignants sont de plus en plus victimes d'agressions. Leur nombre a encore bondi de 23% sur un an.

En 2022, l'ordre des médecins a ainsi relevé 1.244 agressions contre 1.000 l'année précédente. Un triste record, car l'ordre effectue ce recensement depuis plus de 20 ans, et jamais il n'avait relevé autant de témoignages de médecins menacés, insultés, violentés physiquement. Voire même de cabinets vandalisés.

Les généralistes sont les plus touchés par cette violence. En particulier ceux qui exercent en centre-ville, beaucoup plus qu'en zone rurale ou en banlieue. L'ordre des médecins indique que la pénurie de soignants et les délais rallongés pour obtenir un rendez-vous sont vecteurs de tensions et deviennent l'un des principaux motifs de ces violences.

L'ordre précise par ailleurs que ce chiffre de 1.200 agressions en un an est en réalité très sous-estimé, car 60% des médecins ne portent pas plainte après avoir été agressés.

