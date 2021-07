Isère : Franck Derrien, autiste Asperger et randonneur à succès

Il s'appelle Franck Derrien, il est autiste asperger et c’est un passionné de course à pied en montagne, de randonnées sur les sommets. Une passion qu’il fait partager à des milliers d’internautes sur sa page Facebook, ce qui lui permet d’oublier son handicap.

Franck Derrien réside à Villard-de-Lans (Isère), dans le Vercors, mais il rayonne sur tous les massifs environnants. En montagne, il oublie ses peurs. Lui qui redoute le bruit, la foule, trouve sur les sommets le calme, la tranquillité, le silence. Une façon de se ressourcer, de trouver un certain apaisement.

Franck Derrien se déplace tout le temps avec son ami Teddy, un petit ours en peluche qu’il prend en photo partout en montagne. "C’est un ours d’enfance. Je suis né avec, je mourrai avec", explique-t-il. Avec Teddy, apparait la médaille de vice-champion de France de cross adapté que Franck a décroché en 2018.

Franck Derrien et "Teddy" lors d'une course. Crédit : Serge Pueyo

Franck Derrien est désormais connu par ceux suivent ses aventures en montagne, via sa page Facebook. Sur les sentiers, beaucoup de randonneurs le reconnaissent et échangent avec lui. Ces rencontres apportent beaucoup à Franck Derrien. "On vit dans un monde tellement triste en ce moment, que je trouve ça rigolo d'être traité comme une star", explique-t-il.

C’est aussi un façon pour lui de prouver que, malgré son handicap, on peut faire de belles choses. "Ça me donne de la force, ça me donne de l'espoir", se réjouit-il. Mais Franck aimerait aussi trouver une co-location dans la région de Grenoble, pour se sentir moins seul le soir. Il lance donc un appel à tous ceux qui pourraient l’aider.

Franck Derrien aux côtés de Tony Parker à Villard-de-Lans. Crédit : Serge Pueyo