Paul était âgé de 19 ans et étudiait l'histoire lorsqu'il a franchi les portes du studio d'enregistrement des '' Douze coups de midi ''. Déterminé à gagner, à dépasser ses peurs et à faire entendre sa voix, il était pourtant loin d'imaginer l'ampleur de sa réussite. En quelques semaines et après plus de 150 émissions, il est devenu le plus jeune champion de l'histoire des '' Douze coups de midi '', a enchanté le public grâce à son intelligence hors-norme, et a remporté près de 700 000 euros.

Cette victoire impressionnante était inconcevable pour lui, que rien ne prédestinait a cette exposition médiatique. Paul a été diagnostiqué autiste Asperger, et si son handicap est quelque chose qui le définit, hors de question pour lui d'être réduit à cela. Cette différence, il en a fait sa force.

Dans ce grand entretien, Paul nous raconte son quotidien, celui d'un jeune homme pas comme les autres.

- Paul El Kharrat, auteur de '' Ma 153e victoire'' chez Harper Collins.

Ma 153e victoire

- Pr. Delorme, chef du service de pédopsychiatrie de l'Hôpital Robert Debré et coordonnateur du Centre d’excellence pour les troubles du neuro-développement.