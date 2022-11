INVITÉS RTL - Jeux vidéo : débat tendu entre deux psychologues

La Paris Games Week a ouvert ses portes aux visiteurs le mercredi 2 novembre. Chaque année, des milliers de joueurs viennent découvrir ce salon animé par les développeurs et les éditeurs de jeux vidéo. En France, cette industrie est florissante et continue de gagner du terrain. Certains s'inquiètent du succès des jeux vidéo, comme Sabine Duflo, psychologue.

"Ça reflète bien une dimension du jeu sur lequel on n'insiste pas assez, l'aspect très addictif", explique Sabine Duflo. "Chez un adolescent et un enfant, les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité à décider, ne sont pas matures. Les jeux vidéo engendrent des comportements addictifs parce qu'ils mettent le joueur dans un environnement où la capacité de libre-arbitre est bafouée. Ils jouent sur cet aspect d'addiction pour garder le joueur captif".

"C'est toujours le même conte de fées scientifiques que l'on entend depuis des années", rétorque Yann Leroux, docteur en psychanalyse. "Les jeux vidéo ne sont pas quelque chose qui affecte négativement les fonctions exécutives. C'est plutôt le contraire, à tel point qu'on l'utilise dans la rééducation des personnes âgées par exemple", poursuit-il. "Le syndrome de sevrage, qui a été inventé par Sabine Duflo, n'existe tellement pas que même l'OMS, qui a inventé l'addiction aux jeux vidéo, l'a supprimée de ses critères".

Un "enjeu de santé publique" ?

Pour Sabine Duflo, ces arguments ne tiennent pas. Elle évoque même un conflit d'intérêts. "On retrouve avec Yann Leroux toujours les mêmes arguments. Chaque fois qu'il y a des grands enjeux de santé publique, par exemple autour du tabac ou de l'alcool, vous allez avoir des lobbies qui vont trouver des experts favorables à leur discours et qui vont avoir toujours les mêmes arguments", estime la psychologue. "Tous les parents et les enfants sont victimes de cette stratégie d'addiction, mais en termes financiers, on ne fait pas le poids par rapport à cette industrie".

