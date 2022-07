INVITÉS RTL - Gironde : "L'ampleur des incendies auxquels on est confronté est rarissime", affirme Christophe Gavillot

Plus de 7.000 hectares de forêt ont été détruits en Gironde après trois jours d'incendies et le phénomène n'est pas fini car la lutte contre les flammes se poursuit dans la région. De nouveaux feux ont éclos laissant place à des spectacles de désolation, le feu gagnant du terrain.

Christophe Givillot, pilote de Canadair qui survole actuellement le feu proche de Cazaux, réagit à cette situation au micro de RTL, vendredi 15 juillet. Il affirme que les flammes peuvent atteindre jusqu'à 25 mètres de hauteur. "C'est assez typique de cette région puisque les arbres déjà font plus de 20 mètres eux-mêmes. Forcément, les flammes ont moins la taille des arbres, si ce n'est plus", explique-t-il.

"Par contre, l'ampleur des incendies auxquels on est confronté est assez rarissime. C'est vraiment des feux gigantesques", précise Christophe Givillot. "Quand on fait le tour de plusieurs dizaines de kilomètres de long, c'est très impressionnant", a-t-il poursuivi.

Pour Jean-Louis Pestour, responsable national incendies à l'Office national des forêts (ONF), cela s'explique par la "période de sécheresse très, très forte, avec des végétaux qui sont en stress hydrique depuis très longtemps, depuis le mois de juin". "Donc du coup, on est potentiellement dans la moindre étincelle, peut être à l'origine d'un feu qui peut prendre des proportions catastrophiques, comme on le voit actuellement en Gironde", déclare-t-il.

Malheureusement, cette tendance continue à augmenter et cette année, on compte ainsi trois fois plus de forêts brûlées qu'en 2020. "On voit bien qu'au mois de juillet, on est partis sur la même patte ascendante ce qui nous inquiète particulièrement", a affirmé Jean-Louis Pestour.

