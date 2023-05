INVITÉE RTL - Mort de Gaspard Ulliel : "On ne saura jamais vraiment ce qu’il s’est passé", estime Gaëlle Pietri

Sujet du jour. Sa vie et celle de son fils ont basculé le 19 janvier 2022. Alors qu'il skiait sur les pistes de La Rosière en Savoie, Gaspard Ulliel percute un autre homme. Victime d'un traumatisme crânien, il décèdera à l'hôpital à l'âge de 37 ans. Une véritable onde de choc se propage dans le cinéma français, qui pleure l'un de ses meilleurs espoirs. Mais pour Gaëlle Pietri et son fils Orso, âgé de six ans au moment du décès de l'acteur, leur destin prend une tournure tragique.

Invitée de RTL, Gaëlle Pietri aborde les circonstances violentes de l'accident mortel de Gaspard Ulliel, son partenaire entre 2013 et 2020. Elle parle notamment d'une colère mais aussi des parts d'ombres laissées par l'enquête sur la disparition de son ex-conjoint. Dans son livre, Le temps de te dire adieu (Editions Grasset), cette maman aborde la terrible douleur de son deuil et comment elle a annoncé sa mort à leur fils, ce qu'elle décrit comme un "cauchemar".

Récit. Ce jour-là, Gaëlle Pietri s'effondre dans la salle de bain. Après avoir reconstitué le fil de l'évènement, elle constate que cette chute coïncide avec le moment où l'acteur est rentré en collision avec un autre skieur. Cette douleur fulgurante au ventre, qu'elle relie à leur enfant qu'elle a porté, elle l'envisage aujourd'hui comme un signe.

Gaspard Ulliel état un skieur expérimenté, aujourd'hui encore, elle peine à comprendre ce qui a pu se passer. "Je pense que la colère s'apaise petit à petit. On ne saura vraiment jamais ce qui s'est passé. L'ami avec qui il était, était bien plus au-dessus, donc quand il est arrivé, il était déjà à terre, dans la neige. Je ne veux absolument pas en vouloir à ce skieur lituanien. Effectivement, je trouve ça juste étrange qu'il n'ait pas donné signe de vie, parce que lui est vivant et en très bonne santé. Mais il est reparti sans même envoyer un message aux parents de Gaspard ou essayer de prendre des nouvelles", raconte avec émotion Gaëlle Pietri.

