INVITÉE RTL - Bernard Tapie : Dominique n'était "pas prête" à l'accompagner jusque dans la mort

"C'était un homme exceptionnel et plein de paradoxes". Un peu plus d'un an après la disparition de son mari Bernard Tapie, le 3 octobre 2021, Dominique Tapie retrace les 34 années d'un mariage tumultueux : de leur première rencontre jusqu'au dernier souffle de son époux.

Fils d'ouvrier aux grands rêves devenu chanteur, puis businessman prolifique, personnalité politique et enfin, prisonnier, sa femme a essuyé toutes les tempêtes à ses côtés.

Dominique Tapie revient sur les immenses dettes laissées par son mari, tant financières qu'émotionnelles, dans son nouveau livre, co-écrit avec Catherine Siguret. Bernard, la fureur de vivre, édition de l'Observatoire.

Possessif et jaloux, Bernard Tapie l'a toujours considérée comme "sa propriété", raconte-t-elle. Mais lorsqu'il demande à "l'amour de sa vie" de l'accompagner jusque dans la mort, Dominique refuse.

Dans Focus Dimanche, la veuve de Bernard Tapie, se confie : "Je lui dis que je ne suis pas prête à partir tout de suite. J'ai mes enfants, mes petits enfants. On a tous nos chiens et nos animaux. Et puis, je lui dis 'toi non plus'. Il a eu un coup de blues, certainement".

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au jeudi, Marion Calais et la rédaction de RTL reviennent sur un fait marquant de l’actualité avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et le vendredi, c'est Focus Culture avec Anthony Martin et l'équipe de Laissez-vous tenter. Et chaque dimanche, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d’actualité de la semaine et donnent la parole à ceux qui la font.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info